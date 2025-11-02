Βεντέτα στα Βορίζια: Ο 39χρονος που σκοτώθηκε θεωρείται βασικός ύποπτος για την έκρηξη – Τι εξετάζουν οι Αρχές για το μακελειό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μακελειό, Κρήτη, Βορίζια

Νέα ανατροπή έρχεται στο φως για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και μια 56χρονη γυναίκα από άλλη οικογένεια, ύστερα από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από νεότερες πληροφορίες και από μαρτυρίες κατοίκων και αυτόπτες μάρτυρες, ο 39χρονος φέρεται να άνοιξε πρώτος πυρ, προκαλώντας τη φονική αλυσίδα γεγονότων που ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα. Οι έρευνες της αστυνομίας προχωρούν, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά όλες τις καταθέσεις και να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της πολυετούς διαμάχης ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Την ίδια ώρα, ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, ο οποίος έφτασε στο νησί συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνάντηση, που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, έγινε παρουσία του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών υπηρεσιών. Στόχος ήταν να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των αρχών μετά το μακελειό που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τέσσερις ακόμη.

Από τις αστυνομικές πηγές προκύπτει πως δύο άνδρες από τη μία πλευρά συμμετείχαν στη συμπλοκή και νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον άλλα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο χωριό, καθώς οι εντάσεις φαίνεται πως είχαν αρχίσει ήδη από την προηγούμενη ημέρα.

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 22:30, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκε στην οικογένεια του 39χρονου. Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σήμανε συναγερμό στην περιοχή. Αμέσως στο σημείο έσπευσε περιπολικό που παρέμεινε εκεί όλη τη νύχτα για φύλαξη, ενώ το πρωί του Σαββάτου έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για αυτοψία.

Την ώρα που οι αστυνομικοί ερευνούσαν το σημείο, ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αρχές ζήτησαν άμεσα ενισχύσεις και στο χωριό κατέφθασαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο 39χρονος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τις μαρτυρίες προκύπτει πως λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί, ο άνδρας πλησίασε με το αυτοκίνητό του την είσοδο του χωριού, όπου συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας. Οι τελευταίοι, εξαγριωμένοι μετά την έκρηξη, δέχθηκαν πυρά από τον 39χρονο, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε πρώτος. Εκείνοι ανταπέδωσαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος, να τραυματιστούν δύο άνδρες και να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς λόγω του σοκ. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν επίσης η αδελφή της και μια 26χρονη γυναίκα.

Στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες από κυνηγετικά και πυροβόλα όπλα 9 χιλιοστών, ωστόσο τα όπλα δεν έχουν εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες που έγιναν στα σπίτια των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να ξεκαθαριστεί πλήρως πώς ξεκίνησε η σύγκρουση, ποια ήταν η αφορμή και πώς η έκρηξη οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη στα Βορίζια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία το ψηφιακό ευρώ – Πιλοτικό πρόγραμμα από το 2027

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα 2.000 ευρώ από Δευτέρα σε οδηγούς super cars για ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ ώρα – Ποιοι θα λάβουν… ραβασ...

Πέντε ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις στο Android Auto για να μην κόβονται οι κλήσεις

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:20 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα: Τι αποκάλυψε ο γιος του 76χρονου που δέχθηκε επίθεση από το ροτβάιλερ της οικογένειας

Σταθερή παραμένει η κατάσταση του 76χρονου άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση από το ίδιο του το ...
02:05 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Με μαχαιριές στα χέρια η 75χρονη που δολοφόνησαν μέσα στο σπίτι της – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σαλαμίνα η άγρια δολοφονία μιας 75χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκ...
01:10 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ μετά την συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, όταν ομ...
23:49 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Γιάννης Λάλας – Είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Καραϊβάζ

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Αστυνομία, όταν εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε δ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς