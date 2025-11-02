Βεντέτα στα Βορίζια: Ο 39χρονος που σκοτώθηκε θεωρείται βασικός ύποπτος για την έκρηξη – Τι εξετάζουν οι Αρχές για το μακελειό

Νέα ανατροπή έρχεται στο φως για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και μια 56χρονη γυναίκα από άλλη οικογένεια, ύστερα από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από νεότερες πληροφορίες και από μαρτυρίες κατοίκων και αυτόπτες μάρτυρες, ο 39χρονος φέρεται να άνοιξε πρώτος πυρ, προκαλώντας τη φονική αλυσίδα γεγονότων που ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα. Οι έρευνες της αστυνομίας προχωρούν, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά όλες τις καταθέσεις και να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της πολυετούς διαμάχης ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Την ίδια ώρα, ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, ο οποίος έφτασε στο νησί συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνάντηση, που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, έγινε παρουσία του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών υπηρεσιών. Στόχος ήταν να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των αρχών μετά το μακελειό που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τέσσερις ακόμη.

Από τις αστυνομικές πηγές προκύπτει πως δύο άνδρες από τη μία πλευρά συμμετείχαν στη συμπλοκή και νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον άλλα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο χωριό, καθώς οι εντάσεις φαίνεται πως είχαν αρχίσει ήδη από την προηγούμενη ημέρα.

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 22:30, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκε στην οικογένεια του 39χρονου. Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σήμανε συναγερμό στην περιοχή. Αμέσως στο σημείο έσπευσε περιπολικό που παρέμεινε εκεί όλη τη νύχτα για φύλαξη, ενώ το πρωί του Σαββάτου έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για αυτοψία.

Την ώρα που οι αστυνομικοί ερευνούσαν το σημείο, ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αρχές ζήτησαν άμεσα ενισχύσεις και στο χωριό κατέφθασαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο 39χρονος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τις μαρτυρίες προκύπτει πως λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί, ο άνδρας πλησίασε με το αυτοκίνητό του την είσοδο του χωριού, όπου συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας. Οι τελευταίοι, εξαγριωμένοι μετά την έκρηξη, δέχθηκαν πυρά από τον 39χρονο, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε πρώτος. Εκείνοι ανταπέδωσαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος, να τραυματιστούν δύο άνδρες και να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς λόγω του σοκ. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν επίσης η αδελφή της και μια 26χρονη γυναίκα.

Στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες από κυνηγετικά και πυροβόλα όπλα 9 χιλιοστών, ωστόσο τα όπλα δεν έχουν εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες που έγιναν στα σπίτια των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να ξεκαθαριστεί πλήρως πώς ξεκίνησε η σύγκρουση, ποια ήταν η αφορμή και πώς η έκρηξη οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη στα Βορίζια.