«Χριστουγεννιάτικα» επιδόματα από τη ΔΥΠΑ: Ποια θα δοθούν και πότε – Ποιους θα αφορούν

Νωρίτερα από πέρυσι αναμένεται να αρχίσει φέτος η προπληρωμή μιας σειράς επιδομάτων και παροχών της ΔΥΠΑ αλλά και το Δώρο Χριστουγέννων για το 2025 στους δικαιούχους ανέργους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως η καταβολή αυτή άρχισε πέρυσι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου του 2024, ωστόσο φέτος ενδέχεται να γίνει εκτός μεγάλου απροόπτου, μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου του 2025.

Επιδόματα και παροχές

Η προπληρωμή αναμένεται να αφορά σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα:

Την τακτική επιδότηση ανεργίας ,

, Την επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας

Το βοήθημα ανεργίας των αυτοαπασχολουμένων

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Το επίδομα γονικής άδειας

Το Δώρο Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους

σε επιδοτούμενους ανέργους Και το επίδομα εργασίας

Το Δώρο Χριστουγέννων για το 2025 σε επιδοτούμενους ανέργους

Αξίζει να σημειωθεί πως το Δώρο Χριστουγέννων για το τρέχον έτος θα είναι αυξημένο για τους επιδοτούμενους ανέργους σε σχέση με το 2024 εξαιτίας του ότι ο κατώτατος μισθός ανέβηκε στα 880 ευρώ μεικτά από 830 μεικτά που ήταν το προηγούμενο διάστημα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στα 540,50 ευρώ θα είναι φέτος ολόκληρο το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων για όσους λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και που εργάζονταν στο παρελθόν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι το ποσό αυτό ήταν στα 509,75 ευρώ.

Διευκρινίζεται πως για τους ανέργους που απασχολούνταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης το διάστημα αυτό υπολογίζεται στα επίπεδα των 405 ευρώ.

Παράλληλα επισημαίνεται πως για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων

Για το πιλοτικό επίδομα ανεργίας

Σημειώνεται δε, πως Δώρο Χριστουγέννων για το 2025 θα λάβουν και όσοι επιδοτήθηκαν με το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr o υπολογισμός του Δώρου για αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει με βάση το σταθερό μέρος του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας και όχι το μεταβλητό.

Ωστόσο σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το Δώρο Χριστουγέννων δεν προβλέπεται να χορηγηθεί από τη ΔΥΠΑ:

Στους μακροχρόνια άνεργους.

Και σε όσους πήραν το επίδομα ανεργίας για λιγότερο από 1 μήνα.

Ο τρόπος πληρωμής

Πάντως η διαδικασία για τον τρόπο καταβολής των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων στους δικαιούχους αναμένεται να είναι φέτος ίδια με την περσινή.

Δηλαδή οι εν λόγω πιστώσεις να γίνουν από τη ΔΥΠΑ με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και οι δικαιούχοι να μην χρειαστεί να προβούν σε κάποια ενέργεια αλλά ούτε και να προσέλθουν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Σε κάθε περίπτωση μένει να φανεί εάν η σχετική ανακοίνωση εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2025– όπως και πέρυσι -όπου θα αναφέρονται η ακριβής ημερομηνία για την έναρξη προπληρωμής των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων αλλά και ο τρόπος καταβολής τους.