Συρία: Ο πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Σάββατο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία.

Στο περιθώριο του φόρουμ «Διάλογος της Μανάμα» στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ο Τομ Μπάρακ είπε σε δημοσιογράφους πως κατά την επίσκεψη αναμένεται να συμφωνηθεί η προσχώρηση της Συρίας στη διεθνή αντιτζιχαντιστική συμμαχία.

Θα είναι το δεύτερο ταξίδι του Άχμεντ αλ Σάρα στις ΗΠΑ, ύστερα από την επίσκεψη του προέδρου της Συρίας στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σάρα έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ.

Επί του παρόντος, η Συρία δεν είναι μέλος της διεθνούς αντιτζιχαντιστικής συμμαχίας που σχηματίστηκε το 2014 με στόχο να συντρίψει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Μεταξύ 2014 και 2017 το ΙΚ ήλεγχε περίπου το 1/3 της Συρίας και του Ιράκ, επιβάλλοντας μια ακραία ερμηνεία του ισλαμικού νόμου (σαρία) και σοκάροντας με την βάρβαρη συμπεριφορά των μαχητών του.

Παρότι υπέστη συντριπτική ήττα το 2019, η τζιχαντιστική οργάνωση επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της τόσο στη Συρία όσο και στο γειτονικό Ιράκ.

(Με πληροφορίες από Al Jazeera)

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters