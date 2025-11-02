Συρία: Ο πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου

Enikos Newsroom

διεθνή

Συρία: Ο πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Σάββατο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία.

Στο περιθώριο του φόρουμ «Διάλογος της Μανάμα» στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ο Τομ Μπάρακ είπε σε δημοσιογράφους πως κατά την επίσκεψη αναμένεται να συμφωνηθεί η προσχώρηση της Συρίας στη διεθνή αντιτζιχαντιστική συμμαχία.

Θα είναι το δεύτερο ταξίδι του Άχμεντ αλ Σάρα στις ΗΠΑ, ύστερα από την επίσκεψη του προέδρου της Συρίας στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σάρα έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ.

Επί του παρόντος, η Συρία δεν είναι μέλος της διεθνούς αντιτζιχαντιστικής συμμαχίας που σχηματίστηκε το 2014 με στόχο να συντρίψει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Μεταξύ 2014 και 2017 το ΙΚ ήλεγχε περίπου το 1/3 της Συρίας και του Ιράκ, επιβάλλοντας μια ακραία ερμηνεία του ισλαμικού νόμου (σαρία) και σοκάροντας με την βάρβαρη συμπεριφορά των μαχητών του.

Παρότι υπέστη συντριπτική ήττα το 2019, η τζιχαντιστική οργάνωση επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της τόσο στη Συρία όσο και στο γειτονικό Ιράκ.

(Με πληροφορίες από Al Jazeera)

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ασθενής με Πάρκινσον παίζει κλαρινέτο κατά τη διάρκεια εγχείρησης εγκεφάλου [ΒΙΝΤΕΟ]

Βλέπετε ένα πρόσωπο ή μια γάτα; Αυτό που παρατηρείτε πρώτο δείχνει πολλά για την προσωπικότητά σας

«Χριστουγεννιάτικα» επιδόματα από τη ΔΥΠΑ: Ποια θα δοθούν και πότε – Ποιους θα αφορούν

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία το ψηφιακό ευρώ – Πιλοτικό πρόγραμμα από το 2027

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα ρολόι σε 14 δευτερόλεπτα

Πέντε ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις στο Android Auto για να μην κόβονται οι κλήσεις
περισσότερα
08:16 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Βρετανία: 10 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο προς το Λονδίνο – Μαρτυρίες περιγράφουν το σκηνικό φρίκης που έμοιαζε «να διαρκεί για πάντα»

Εννέα άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και ακόμη ένας φέρει ελαφρύτερα τραύματα, έπε...
06:39 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων χθες Σάββατο (1/11) στην περι...
06:23 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Καραϊβική: Νέα επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά – Τρεις νεκροί

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, και τρε...
06:08 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη και φωτιά σε κατάστημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς