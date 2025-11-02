Ρωσία: Δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε συγκρούσεις στην Καραϊβική – Επιθυμεί η κατάσταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας να παραμείνει ήρεμη

Ρωσία: Δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε συγκρούσεις στην Καραϊβική – Επιθυμεί η κατάσταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας να παραμείνει ήρεμη

Η Ρωσία θέλει η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα να παραμείνει υπό έλεγχο, όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο TASS. Η τοποθέτησή του ήρθε μετά από αμερικανικά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ζήτησε από τη Μόσχα την προμήθεια όπλων.

«Θέλουμε όλα να παραμείνουν σε ειρηνική τροχιά και να μην προκύψουν νέες συγκρούσεις στην περιοχή», τόνισε ο Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί σε νέες εστίες έντασης. Παράλληλα, ανέφερε πως η Μόσχα διατηρεί επικοινωνία με το Καράκας, καθώς οι δύο χώρες συνδέονται με «διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις». «Είμαστε πράγματι σε επαφή με τους φίλους μας από τη Βενεζουέλα. Έχουμε διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στις 21 Οκτωβρίου, η ρωσική Δούμα επικύρωσε τη Συνθήκη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμπκοφ, η επικύρωση θεωρείται «εξαιρετικά σημαντική» λόγω της «άνευ προηγουμένου στρατιωτικής πίεσης» που, όπως υποστηρίζει η Μόσχα, ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα.

Έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που περιήλθαν στην κατοχή της Washington Post αποκαλύπτουν ότι η κυβέρνηση Μαδούρο ζήτησε βοήθεια όχι μόνο από τη Ρωσία, αλλά και από την Κίνα και το Ιράν, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική πίεση που δέχεται από την Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Μαδούρο έστειλε επιστολή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μέσω του υπουργού Μεταφορών Ραμόν Βελάσκες, ζητώντας ενίσχυση της αεράμυνας, επισκευή πολεμικών αεροσκαφών και προμήθεια πυραύλων. Ο Βελάσκες φέρεται να μετέφερε παρόμοιο μήνυμα και στον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ρωσίας, Ντένις Μαντούροφ.

Η Βενεζουέλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχει επίσης ζητήσει από την Κίνα να διευρύνει τη στρατιωτική τους συνεργασία, επιταχύνοντας την παραγωγή συστημάτων ραντάρ παρακολούθησης. Παράλληλα, ο Βελάσκες φέρεται να συντόνισε την παράδοση ιρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στη χώρα του.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίως ότι σχεδιάζει στρατιωτικά πλήγματα κατά της Βενεζουέλας, παρά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την εκστρατεία της κατά των καρτέλ ναρκωτικών στην Καραϊβική. «Όχι», απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε σχετικά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η παρουσία αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford με τα συνοδευτικά του πλοία.

Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε ανησυχία και στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο, το οποίο έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις του σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. «Γενική επιφυλακή: Με άμεση ισχύ, οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο τίθενται σε Επίπεδο Επιφυλακής Ένα. Όλα τα μέλη οφείλουν να παρουσιαστούν στις βάσεις τους», αναφέρεται στο μήνυμα της στρατιωτικής ηγεσίας. Ταυτόχρονα, η αστυνομία της χώρας ανέστειλε όλες τις άδειες, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η κινητοποίηση αυτή σημειώνεται σε περίοδο που οι ΗΠΑ πραγματοποιούν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 15 επιθέσεις, στις οποίες σκοτώθηκαν 62 άνθρωποι.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον Νικολάς Μαδούρο ότι συμμετέχει στη διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορία που εκείνος απορρίπτει πλήρως. Το Καράκας υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν το επιχείρημα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών ως πρόσχημα για να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος και να θέσουν υπό έλεγχο τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Με πληροφορίες από TASS, AFP και Reuters.

