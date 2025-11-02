Καλαμάτα: Τι αποκάλυψε ο γιος του 76χρονου που δέχθηκε επίθεση από το ροτβάιλερ της οικογένειας

Σταθερή παραμένει η κατάσταση του 76χρονου άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση από το ίδιο του το σκυλί, ένα ροτβάιλερ, μέσα στο σπίτι του. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς αρχικά η κατάστασή του κρίθηκε κρίσιμη, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η υγεία του δείχνει να βελτιώνεται.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 76χρονος δεν έχει υποστεί βλάβες σε ζωτικά όργανα, όμως φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και στα πόδια, από τα δαγκώματα του ζώου. Οι γιατροί εκτιμούν πως τις επόμενες ώρες, εφόσον το επιτρέψει η γενική του κατάσταση, θα προχωρήσουν στις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των τραυμάτων.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος του τραυματία, ο πατέρας του είχε επιχειρήσει να περιποιηθεί το σκυλί, καθώς εκείνο αντιμετώπιζε δερματικό πρόβλημα στα αυτιά. Η προσπάθεια αυτή φαίνεται πως ενόχλησε και εκνεύρισε το ζώο, το οποίο επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του με σφοδρότητα. Η επίθεση διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, ώσπου ο ηλικιωμένος κατάφερε να ξεφύγει και να βρει το κινητό του.

Αμέσως ειδοποίησε την οικογένειά του και το ΕΚΑΒ, όμως όταν έφτασαν οι διασώστες, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς ο σκύλος παρέμενε επιθετικός. Χρειάστηκε η παρέμβαση της Αστυνομίας, η οποία κατάφερε να απομακρύνει το ζώο και να επιτρέψει στο ΕΚΑΒ να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες της επίθεσης ερευνώνται, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του 76χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.

