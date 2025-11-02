Θεσσαλονίκη: 18 προσαγωγές για την επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ – Ζημιές σε αυτοκίνητα

Θεσσαλονίκη: 18 προσαγωγές για την επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ – Ζημιές σε αυτοκίνητα
Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/11) στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο.

Λίγο μετά τη λήξη της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο Στάδιο, περίπου 50 άτομα κινήθηκαν προς τη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Αγίου Δημητρίου, πετώντας βόμβες μολότοφ και βάζοντας φωτιά στο δασύλλιο μέσα στο Τελόγλειο Ίδρυμα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Η ένταση διήρκεσε λίγα λεπτά και η κατάσταση εξομαλύνθηκε σύντομα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η Αστυνομία προχώρησε σε 18 προσαγωγές, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκλήθηκαν φθορές σε έξι αυτοκίνητα, κάποια από τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή παραμένει ενισχυμένη για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

