Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων χθες Σάββατο (1/11) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο ανέφερε πως εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιοχή Σαμαρίφσκι, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένα κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς και επτά σπίτια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Σε εικόνες από την περιοχή, που είδαν το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται πυρκαγιά ανάμεσα σε σωρούς ερειπίων.

Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης του Ντιπροπετρόφσκ είχε ενημερώσει πως ένας 58χρονος σκοτώθηκε και μια 54χρονη τραυματίστηκε κατά την επίθεση ρωσικού drone στην πόλη Μάρχανετς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

