Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν

Βροχερός προβλέπεται να είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Αττική να μην αποτελεί εξαίρεση. Παρά τις βροχές, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Από το πρωί, στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα, οι αραιές νεφώσεις θα γίνουν σταδιακά πυκνότερες, ενώ στα υπόλοιπα μέρη της χώρας ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος με παροδικές βροχές. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν αρχικά από το Ιόνιο, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, για να επεκταθούν στη συνέχεια προς τη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και ενδεχομένως στην περιοχή των Κυθήρων, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί και σταδιακά νότιοι στα δυτικά, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά έως 25 βαθμούς σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός τόνισε στην πρόβλεψή του: «Μπήκε ο Νοέμβριος, ο πιο βροχερός μήνας του χρόνου, φέρνοντας συννεφιές και κάποιες επιλεκτικές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο, και οξύνοντας ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της λειψυδρίας στη χώρα.

Συγκεκριμένα, για αύριο, λοιπόν, Κυριακή, περιμένουμε τοπικές ομίχλες, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη λιακάδα. Λίγες νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές, πυκνότερες κατά διαστήματα, με σύντομες κατά κανόνα τοπικές βροχές και μπόρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη. Ανατολικοί – νοτιοανατολικοί άνεμοι στα δυτικά, τρία με πέντε μποφόρ, και βοριάδες στα ανατολικά με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, βοριάδες τρία με τέσσερα μποφόρ και στα ανοιχτά έως πέντε, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λιακάδα με λίγες νεφώσεις, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 10 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα περιμένουμε, πάνω-κάτω, παρόμοιες καιρικές συνθήκες.».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και πιθανώς στην περιοχή των Κυθήρων.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο και τη δυτική Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα δυτικά και από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως στα βόρεια και τα κεντρικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στα βόρεια πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025