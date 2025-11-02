Καραϊβική: Νέα επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά – Τρεις νεκροί

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, και τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την επιχείρηση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ. Η επιχείρηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε μετά από εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα.

Οι αμερικανικές αρχές κατήγγειλαν ότι το πλοίο μετέφερε ναρκωτικά και ότι ήταν γνωστό στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο ίδιος ο υπουργός περιέγραψε την επιχείρηση και δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι που χαρακτήρισε «ναρκο-τρομοκράτες» σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος του αμερικανικού στρατού δεν τραυματίστηκε.

Στην ανάρτησή του ο Πιτ Χέγκσεθ έγραψε χαρακτηριστικά και ανήρτησε βίντεο από το πλήγμα: «Αυτό το πλοίο—όπως ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ—ήταν γνωστό στις υπηρεσίες πληροφοριών μας ότι εμπλεκόταν σε παράνομο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά. Τρεις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες επέβαιναν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επιδρομής, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Και οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν και κανένα μέλος του αμερικανικού στρατού δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επιδρομή. Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν τους Αμερικανούς στην πατρίδα τους—και δεν θα τα καταφέρουν. Το υπουργείο θα τους φερθεί ΑΚΡΙΒΩΣ όπως φερθήκαμε στην Αλ Κάιντα. Θα συνεχίσουμε να τους παρακολουθούμε, να τους χαρτογραφούμε, να τους κυνηγάμε και να τους σκοτώνουμε».

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean. This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές της Καραϊβικής και του Ειρηνικού εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον 16 πλήγματα, τα οποία κατά τις αναφορές έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 65 ανθρώπων μέχρι σήμερα.

Οι διεθνείς παρατηρητές καταγράφουν την κλιμάκωση των επιθέσεων και προβληματίζονται για τις συνέπειες στην περιοχή. Η έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό συνεχίζεται και οι αρχές επικαλούνται βίντεο και στοιχεία που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τεκμηριώνουν τη δράση των διακινητών.

Πηγή: Reuters