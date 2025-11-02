Βρετανία: 10 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο προς το Λονδίνο – Μαρτυρίες περιγράφουν το σκηνικό φρίκης που έμοιαζε «να διαρκεί για πάντα»

Εννέα άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και ακόμη ένας φέρει ελαφρύτερα τραύματα, έπειτα από μια μαζική επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το Σάββατο σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντονκάστερ–Λονδίνο, κοντά στο Κέιμπριτζ.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε δύο συλλήψεις, ενώ στην έρευνα συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Η αστυνομία μεταφορών της Βρετανίας (British Transport Police) επιβεβαίωσε ότι «η αντιτρομοκρατική αστυνομία υποστηρίζει την έρευνά μας, καθώς προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τις πλήρεις συνθήκες και το κίνητρο του περιστατικού».

🇬🇧 🚨 Breaking: Multiple Stabbings on LNER Train in Huntingdon, Cambridgeshire—Two Men Arrested, Several Hospitalized in ‘Horrific’ Attack A chaotic stabbing rampage unfolded on a London North Eastern Railway (LNER) train bound for London King’s Cross, erupting just minutes… pic.twitter.com/Z1Dg4MAooY — Cata Paul (@CataPaul2) November 1, 2025

Κινητοποίηση των Αρχών

Σύμφωνα με την ίδια, ενεργοποιήθηκε ο εθνικός κωδικός «Plato» -που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πιθανής τρομοκρατικής επίθεσης- ο οποίος όμως αργότερα ανακλήθηκε, χωρίς να δοθεί στη δημοσιότητα κάποιο κίνητρο για την επίθεση.

«Διεξάγουμε επείγουσες έρευνες για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη, και ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος μέχρι να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε περισσότερα», δήλωσε ο αξιωματικός της BTP, Κρις Κέισι.

«Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες σχετικά με τα αίτια του περιστατικού», πρόσθεσε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στο δρομολόγιο των 6:25 μ.μ. τοπική ώρα από Ντονκάστερ προς το King’s Cross του Λονδίνου, λίγο μετά την αναχώρηση του τρένου από το Πίτερμπορο. Ανακοίνωσε επίσης ότι ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όταν ειδοποιήθηκαν στις 7:39 μ.μ. τοπική ώρα και σταμάτησαν το τρένο στον σταθμό του Χάντινγκτον, όπου «δύο άνδρες συνελήφθησαν».

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας (East of England Ambulance Service) επιβεβαίωσε ότι κινητοποίησε «μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση». Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μεταφέραμε πολλούς τραυματίες στο νοσοκομείο», αναφέροντας πως στο σημείο βρίσκονταν πολυάριθμα ασθενοφόρα και η ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων περιστατικών.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου μέσα στα βαγόνια. Ο Όλι Φόστερ είπε στο BBC ότι αρχικά άκουσε ανθρώπους να φωνάζουν «τρέξτε, τρέξτε, υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες», και θεώρησε πως ίσως επρόκειτο για φάρσα λόγω του Χάλοουιν.

Όπως είπε, οι επιβάτες άρχισαν να σπρώχνονται πανικόβλητοι, ενώ παρατήρησε ότι το χέρι του ήταν «γεμάτο αίμα», καθώς «υπήρχε αίμα παντού» στο κάθισμα που είχε ακουμπήσει.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας «μπλόκαρε» τον δράστη από το να μαχαιρώσει μια κοπέλα, με τον δράστη να τον τραυματίζει στο κεφάλι και τον λαιμό, σύμφωνα με τον Φόστερ, ο οποίος πρόσθεσε ότι άλλοι επιβάτες χρησιμοποίησαν τα ρούχα τους για να σταματήσουν την αιμορραγία.

«Το περιστατικό έμοιαζε να κρατάει για πάντα», είπε χαρακτηριστικά.

HUNTINGDON TRAIN STABBING:

10+ stabbed on LNER (King’s Cross to Hull) after Peterborough. 2 men arrested. Witness: Black man with a large knife. Blood everywhere, panic, people hiding in bathrooms.pic.twitter.com/mGjphw0NkF — Islam Invasion 🚨 (@IslamInvasion) November 1, 2025



Μάρτυρες είπαν στους Times ότι είδαν έναν άνδρα με μεγάλο μαχαίρι, ενώ επιβάτες κρύβονταν στις τουαλέτες για να γλιτώσουν από τη μανία του. Ένας εξ αυτών δήλωσε ότι «υπήρχε αίμα παντού» και πως άνθρωποι «ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να φύγουν».

Η Sun ανέφερε ότι άλλος μάρτυρας περιέγραψε την επίθεση ως «σαν που βγήκε από ταινία», προσθέτοντας: «Ήταν μια φρικτή σκηνή, πραγματικά βίαιη».

Ένας άνδρας είπε στο Sky News πως πίστευε ότι είδε έναν από τους υπόπτους να ακινητοποιείται με τέιζερ πριν συλληφθεί. «Καθώς τον πλησίαζαν, του φώναζαν “πέσε κάτω, πέσε κάτω”. Εκείνος κουνούσε ένα μαχαίρι, αρκετά μεγάλο, και τότε τον ακινητοποίησαν. Νομίζω ότι τελικά ήταν ένα τέιζερ που τον έριξε κάτω», είπε.

🇬🇧 An eyewitness on board tonight’s train stabbing near Huntingdon describes the attacker as a black male in all-black clothing, who was tasered by police This video contains graphic descriptions pic.twitter.com/Tt860vKL91 — Shiri_Sabra (@sabra_the) November 1, 2025



Άλλος επιβάτης θυμήθηκε ότι είδε κάποιον να περνά μέσα από το βαγόνι προειδοποιώντας τους υπόλοιπους: «Έχουν μαχαίρι, με μαχαίρωσαν». Ο ίδιος είπε στο Sky News πως ο άνδρας ήταν «καλυμμένος με αίμα» και ότι μέχρι τη στιγμή που το τρένο σταμάτησε, «ουσιαστικά ήταν ήδη στο πάτωμα».

«Αυτό το άτομο κατέρρευσε τελικά στο πάτωμα. Το πήραν σχεδόν αμέσως σε ασθενοφόρο», πρόσθεσε.

«Αποτρόπαιο περιστατικό»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «αποτρόπαιο» και «ιδιαιτέρως ανησυχητικό». Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε: «Το αποτρόπαιο περιστατικό σε τρένο κοντά στο Χάντινγκτον είναι βαθιά ανησυχητικό. Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επλήγησαν, και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους. Όποιος βρίσκεται στην περιοχή θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας».

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning. My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response. Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025



Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένη» για τα γεγονότα και πρόσθεσε: «Προτρέπω τους πολίτες να αποφύγουν τα σχόλια και τις εικασίες σε αυτό το πρώιμο στάδιο».

I am deeply saddened to hear about the stabbings in Huntingdon. My thoughts go out to all those affected. Two suspects have been immediately arrested and taken into custody. I am receiving regular updates on the investigation. I urge people to avoid comment and… — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) November 1, 2025



Η σιδηροδρομική εταιρεία London North Eastern Railway (LNER), που διαχειρίζεται τη γραμμή στα ανατολικά, επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη σε ένα από τα δικά της τρένα και κάλεσε τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν λόγω «μεγάλης αναστάτωσης».

01 November 21:47 We are aware of an incident involving one of our trains. Our immediate concern is for the welfare of our customers and crew who are on board. We are in the process of gathering all the details we can and are liaising with British Transport Police. — London North Eastern Railway (@LNER) November 1, 2025



Ο σταθμός του Χάντινγκτον παραμένει κλειστός, ενώ η National Rail ανέφερε ότι όλες οι γραμμές έχουν αποκλειστεί. Η LNER ανακοίνωσε ότι οι διακοπές στα δρομολόγια αναμένεται να συνεχιστούν έως τη Δευτέρα και πρότεινε στους ταξιδιώτες να αναβάλουν τα σχέδιά τους όπου είναι δυνατόν.