Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Η Αγγελική Νικολούλη με την μητέρα της

Δύσκολες ώρες περνάει η Αγγελική Νικολούλη καθώς πέθανε η μητέρα της.

Η δημοσιογράφος διατηρούσε πολύ στενή σχέση με τη μητέρα της, αφού ήταν εκείνη που την στήριζε σε κάθε της νέο βήμα επαγγελματικό ή προσωπικό.

Το 2024, η Αγγελική Νικολούλη είχε αποκαλύψει τις περιπέτειες που περνούσε η μητέρα της με την υγεία της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε το Σάββατο, 1/11, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, η κηδεία της θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 5/11, στον Πύργο.

