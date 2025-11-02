Τα φαντάσματα: Χάρης και Μαρίνα σε ξεκαρδιστικά μπλεξίματα με τους γείτονες

Νάντια Ρηγάτου

Media

Τα φαντάσματα: Χάρης και Μαρίνα σε ξεκαρδιστικά μπλεξίματα με τους γείτονες

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Τα φαντάσματα” έρχονται απόψε στις 21:00 στο Star.

Οι πλούσιοι γείτονες του Χάρη και της Μαρίνας, ο Αριστείδης Φωτητζόγλου και η γυναίκα του, αυτοπροσκαλούνται για δείπνο.

Αυτό που τους ενδιαφέρει, κυρίως, είναι να συζητήσουν την πρόσβαση στο σπίτι μέσω του ιδιόκτητου δρόμου τους. Προκειμένου, όμως, να παραχωρήσουν τον τίτλο ιδιοκτησίας, ζητούν ένα εξωφρενικό ποσό.

Επειδή η διατύπωση γίνεται με αοριστία, ο  Χάρης δεν καταλαβαίνει από την αρχή πόσα χρήματα ζητάει πραγματικά ο γείτονάς τους και συμφωνεί αμέσως.

Όταν συνειδητοποιεί ότι το ποσό είναι απείρως μεγαλύτερο, δε θέλει να πάρει το λόγο του πίσω για λόγους τιμής.

Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης πείθει τα υπόλοιπα φαντάσματα να συμμετάσχουν σε ένα αρχαίο τελετουργικό προς τιμήν της σεληνιακής έκλειψης.

Η Μαρίνα σκέφτεται να παίξουν ένα παιχνίδι πόκερ, με έπαθλο το δρομάκι και θεωρεί ότι με τη βοήθεια της Μπήλιως θα είναι εύκολο να κερδίσει.

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περίμενε. Τη λύση δίνει ξαφνικά και αναπάντεχα ο Απόστολος, ο βουλευτής της μεταπολίτευσης, ο οποίος πέθανε πάνω σε ένα όργιο.

 Συμμετέχουν: Χρήστος Σαπουντζής, Άνδρη Θεοδότου, Άρης Μπαλής, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιουρτσόγλου

Δείτε εδώ το trailer του 5ου επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα»:

 Δείτε εδώ απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star :

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

HPV: Ένας καρκίνος που μπορεί να προληφθεί μέσω εμβολιασμού

Πότε είναι η φαγούρα στον πρωκτό σύμπτωμα αιμορροΐδων

Νέο μισθολόγιο ένστολων: Αυξήσεις και αναδρομικά έως 3 μήνες – Ποιοι και πόσα θα πάρουν

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από αύριο

Παραβίαση ασφαλείας Gmail: Σταμάτα να χρησιμοποιείς τον κωδικό σου, προειδοποιεί η Google

Αστυνομικός εμφανίστηκε στο δικαστήριο χωρίς παντελόνι – Άφωνος ο δικαστής – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
09:54 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Πόπη δίνει τη μικρή Ελευθερία στη Χλόη για να την προστατεύσει

Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη στα επόμενα επεισόδια του «Άγιου έρωτα», από Δευτέρα εως Πέ...
09:40 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
08:46 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
05:46 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 2/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 2/11/2025.
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς