Αράχωβα: Αυτόπτης μάρτυρας – «κλειδί» στη δολοφονία του 40χρονου, Γιάννη Λάλα – Η προηγούμενη επίθεση εναντίον του στα Άνω Λιόσια

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφονία του 40χρονου, Γιάννη Λάλα ο οποίος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στο ΕΡΤnews ότι οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ, ενώ μαζί με το θύμα βρισκόταν μία γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία.

«Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πώς έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση», τόνισε η κα Δημογλίδου προσθέτοντας ωστόσο πως ο «αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες».

Επίσης, σημείωσε ότι «έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή έρευνα στον χώρο στον οποίο συνέβη το έγκλημα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και αυτοψία από τους αστυνομικούς και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτέλεσμα».

Ο 40χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.

Τον περασμένο Μάιο είχε γλιτώσει από απόπειρα δολοφονίας έξω από το σπίτι του στα Άνω Λιόσια. Αυτό είχε σημάνει συναγερμό και στον ίδιο, τον Γιάννη Λάλα, ο οποίος γνώριζε ότι είχε γίνει στόχος. Δεν είναι τυχαίο ότι κυκλοφορούσε με θωρακισμένο όχημα.

Η έρευνα για τη νέα αυτή υπόθεση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον υπόκοσμο.

Λίγο μετά τη δολοφονία εντοπίστηκε καμένο όχημα, το οποίο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

Στο σημείο του εγκλήματος έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες κατοίκων.

Συμμαχία με τη ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 40χρονος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια καυσίμων και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων, ενώ τον περασμένο Μάϊο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Ασφάλειας Λιβαδειάς ενώ αναμένεται και κλιμάκιο από την Αθήνα και την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λαμβάνεται κατάθεση από την κοπέλα που ήταν μαζί του και αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από την γύρω περιοχή.