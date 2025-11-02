Νέο μισθολόγιο ένστολων: Πότε και πόσα θα λάβουν στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας – Παραδείγματα με τις αυξήσεις

Μέσα στις γιορτές θα λάβουν στους μισθούς τους τις νέες αυξήσεις και τα αναδρομικά τριών μηνών, περίπου 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Η καταβολή τους στους ένστολους δεν θα γίνει ενιαία, αλλά εξαρτάται από τους χρόνους που θα χρειαστεί κάθε εκκαθαριστής μισθοδοσίας να ενσωματώσει τις αλλαγές που προβλέπει το νέο Μισθολόγιο των ενστόλων, το οποίο εισάγει προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στην Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ωστόσο, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη, οι αυξήσεις «τρέχουν» ήδη από την 1η Οκτωβρίου. Ανάλογα με το Σώμα ή Υπηρεσία, οι πρώτοι δικαιούχοι αναμένεται να τις δουν πριν τα Χριστούγεννα να ενσωματώνονται στη μισθοδοσία τους, καθώς προπληρώνονται τον μήνα Ιανουάριο.

Και για όσους τις δουν μετά τις γιορτές, πάντως, η διαφορά ίσως τους φανεί ακόμα πιο αισθητή, διότι, ταυτόχρονα:

αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές τους, από την τρέχουσα μισθοδοσία τους και μετά.

θα λάβουν αναδρομικά για τους 3 μήνες (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο) αλλά και ενός δεκαπενθημέρου τουλάχιστον επιπλέον, αναλόγως πότε θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση κάθε στελέχους από την Υπηρεσία στην οποία υπάγεται.

θα δουν «στην τσέπη» και το όφελος από τις μικρότερες κρατήσεις φόρων (ιδίως όσοι έχουν και παιδιά) οι οποίες ξεκινούν να εφαρμόζονται από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου (πληρωμή τέλος Δεκεμβρίου) λόγω της μεταρρύθμισης στην φορολογική κλίμακα.

Επιπλέον αυτών, όσοι υπηρετούν σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου, από 1.1.2026 θα δουν ελάφρυνση και στο κόστος διαβίωσης στις περιοχές όπου ο ΦΠΑ θα μειωθεί κατά 30%.

Πόσα θα λάβουν και ποιοι

Συνολικά, με βάση το νέο Μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, 150.000 στελέχη θα έχουν αύξηση αποδοχών, μεσοσταθμικά, κατά 128 ευρώ κάθε μήνα, με σημαντικές διαφοροποιήσεις όμως ανάλογα με το Σώμα, την κατηγορία και τα καθήκοντα.

Σε ετήσια βάση, το όφελος για πολλούς θα προσεγγίζει και τους δύο μισθούς συνολικά, σε συνδυασμό με τα οφέλη και από άλλες παρεμβάσεις που υλοποιούνται ταυτόχρονα και οι οποίες αφορούν χιλιάδες εν ενεργεία στελέχη. Τα οφέλη διπλασιάζονται για οικογένειες όπου και οι δύο σύζυγοι υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπων Δυνάμεων ή Σωμάτων Ασφαλείας.

Ενδεικτικά, σε ετήσια βάση, μόνο από τις αλλαγές στο ειδικό μισθολόγιο, στις Ένοπλες Δυνάμεις οι αυξήσεις υπολογίζονται σε 1.445 ευρώ το χρόνο κατά μέσον όρο για κάθε ένστολο (μικτά αλλά χωρίς τα επιδόματα θέσης). Για τις ανώτερες κατηγορίες (Κατηγορία Α) το όφελος φτάνει ή και ξεπερνά τα 2.776 ευρώ ετησίως. Στην κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί κλπ) φτάνει στα 1.208 ευρώ, ενώ για την κατηγορία Γ’ (εθελοντές, ΕΠΟΠ, ΕΜΘ, ΟΠΥ) στα 1.103 ευρώ.

Αντίστοιχα σε Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική, στους ανώτερους αξιωματικούς της Κατηγορίας Α θα δοθεί μεσοσταθμικά ετήσια αύξηση 1.236 ευρώ, 1.008 ευρώ στην κατηγορία Β’ και 992 τον χρόνο στην κατηγορία Γ’.

Αυξήσεις κάθε 2-3 χρόνια

Οι αλλαγές στο Μισθολόγιο έχουν παράλληλα στόχο και την αντιμετώπιση ανορθολογισμών ή αδικιών που είχαν προκύψει. Σήμερα υπάρχουν 35 κλιμάκια τα οποία είναι συνδυασμός ετών και βαθμού. Αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί κάποιος στο ίδιο κλιμάκιο να είναι είτε σε πιο πάνω βαθμό με πιο λίγα έτη, είτε σε πιο κάτω βαθμό με περισσότερα έτη υπηρεσίας, ενώ δημιουργούνται ασυνέχειες και μέχρι 15 έτη υπηρεσίας σε κάποιες τάξεις παίρνουν ίδιο μισθό.

Η εικόνα αυτή, αναμορφώνεται πλήρως. Έρχεται σύστημα με 20 κλιμάκια βάσει των χρόνων υπηρεσίας (σαν χρονοεπίδομα) ώστε να αλλάζει ο μισθός κάθε δύο ή τρία χρόνια.

Οι αυξήσεις αυτές έρχονται ως επιπρόσθετες, καθώς τα τελευταία χρόνια οι εισοδηματικές ενισχύσεις σε ένστολους ήταν συνεχείς. ‘Ηδη φέτος, από 1/1/2025 αυξήθηκε η νυχτερινή αποζημίωση (με κόστος 25 εκατ. ευρώ για το δημόσιο) ενώ από 1ης Ιουλίου τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν και 100 ευρώ αύξηση το μήνα ως επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας (με ετήσιο κόστος 190 εκατ. ευρώ).

Από το 2023, επίσης, δόθηκαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαδοχικά ενισχύσεις όπως: μισθολογική εξέλιξη σε Εθελοντές Μακράς Διάρκειας και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, μάχιμη πενταετία ενστόλων και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού, ειδική αποζημίωση νυκτερινής απασχόλησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, πρόσθετη αμοιβή για πληρώματα πολεμικών πλοίων σε αποστολή (25 εκατ), αύξηση επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των ενστόλων που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά, ενώ παίρνουν και τις ετήσιες αυξήσεις που λαμβάνουν πλέον όλοι στο δημόσιο (70 ευρώ μηνιαίως το 2024, επιπλέον 30 ευρώ το 2025 ενώ επίκειται και νέα το 2026).

Αυξήσεις ανά Σώμα

Οι αυξήσεις ανά κατηγορία μετά την αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου αφορούν τις μικτές αποδοχές, αλλά οι δικαιούχοι θα έχουν και επιπλέον οφέλη από τη μείωση των φορολογικών κρατήσεων από 1.1.2026.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η μέση μηνιαία αύξηση θα είναι 145 ευρώ, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση:

στην κατηγορία Α’ (ανώτεροι αξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 276 ευρώ το μήνα,

στην κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού θα είναι 128 ευρώ,

στην κατηγορία Γ’ (ΟΒΑ κλπ) η μέση αύξηση θα είναι 103 ευρώ το μήνα.

Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι 111 ευρώ το μήνα (μικτά): στην κατηγορία Α’ είναι 236, στην κατηγορία Β’ 128, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 και στην κατηγορία Δ’ (Ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ το μήνα μικτά. Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ -όπου και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις αντίστοιχα μεταξύ των κατηγοριών.

Με αυτά τα δεδομένα:

Ανώτεροι αξιωματικοί (απόφοιτοι ΑΣΕΙ και παραγωγικών σχολών αξιωματικών): για αυτούς, η μέση ενίσχυση ξεπερνά τα 250 ευρώ, φτάνοντας έως και 276 ευρώ τον μήνα, με έμφαση σε όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.

Υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές, αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες (Κατηγορία Β) θα έχουν πιο συγκρατημένη αύξηση, περίπου 110 με 130 ευρώ.το μήνα.

Εθελοντές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΟΠΥ κ.λπ. (Κατηγορία Γ) θα δουν πιο μικρές αυξήσεις, μεσοσταθμικά 90-100 ευρώ.

Ειδικοί Φρουροί και Συνοριοφύλακες (Κατηγορία Δ της Αστυνομίας) θα έχουν τις χαμηλότερες ενισχύσεις, γύρω στα 60 ευρώ.

Πυροσβεστική και Λιμενικό κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με την Αστυνομία, με μέση αύξηση 111 ευρώ.

Για παράδειγμα:

Λοχαγός (Κατηγορία Α) με 15 έτη υπηρεσίας: θα δει καθαρή αύξηση περίπου 230 ευρώ τον μήνα.

Αστυφύλακας (Κατηγορία Β) με 10 έτη υπηρεσίας: η αύξηση φτάνει κοντά στα 110 ευρώ.

Ειδικός Φρουρός (Κατηγορία Δ) με 5 έτη υπηρεσίας: η διαφορά στην τσέπη είναι περίπου 60 ευρώ.

Αυξήσεις στα επιδόματα ευθύνης

Οι αυξήσεις προκύπτουν σε συνδυασμό και με τα επιδόματα θέσης ευθύνης, τα οποία το νέο μισθολόγιο αυξάνει σημαντικά. Για παράδειγμα, το επίδομα συνταγματάρχη ανεβαίνει από 78 ευρώ σε 200, ενώ του αντιστράτηγου από 325 σε 400 ευρώ. Συνολικά αυτό σημαίνει αυξήσεις από 420 έως 1.450 ευρώ επιπλέον το χρόνο, για όσους λαμβάνουν τα επιδόματα. Επιπλέον, για πρώτη φορά εισάγεται στις Ένοπλες Δυνάμεις ειδικό επίδομα διοίκησης, που ξεκινά από 100 ευρώ για ταγματάρχες και φτάνει έως και 400 ευρώ για τους ανώτατους αξιωματικούς.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Βαθμός Παλιό επίδομα (Euro) Νέο επίδομα (Euro) Αύξηση (Euro)

Α/ΓΕΕΘΑ 715 750 +35/μήνα

Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 520 600 +80/μήνα

Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, Δ/κτης Στρατιάς κλπ 455 500 +45/μήνα

Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 325 400 +75/μήνα

Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 260 350 +90/μήνα

Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 221 300 +79/μήνα

Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 78 200 +122/μήνα

Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 52 150 +98/μήνα

Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 39 100 +61/μήνα

Στην πράξη, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

λοχαγός Κατηγορίας Α με 15 έτη υπηρεσίας θα δει καθαρή αύξηση περίπου 230 ευρώ τον μήνα.

αστυφύλακας της Κατηγορίας Β με 10 έτη υπηρεσίας θα δει βελτίωση γύρω στα 110 ευρώ, ενώ ένας ειδικός φρουρός με πέντε χρόνια υπηρεσίας θα περιοριστεί σε μια αύξηση της τάξης των 60 ευρώ.

για πολύ υψηλούς βαθμούς, οι αυξήσεις ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 300 ευρώ καθαρά.

Ωστόσο χιλιάδες ένστολοι θα δουν συνδυαστικά επιπλέον όφελος, και από όλα τα άλλα νέα μέτρα, όπως τη μείωση στη φορολογία εισοδήματος, χωρίς να προσμετράται και η νέα αύξηση που θα λάβουν βάσει του κατώτατου μισθού (περί τα 40 ευρώ μηνιαίως) που θα ανακοινωθεί επισήμως τον ερχόμενο Απρίλιο.

Ενδεικτικά, σαν παράδειγμα, εκτιμάται ότι:

1) Ανθυπολοχαγός του Στρατού, 25 ετών, άγαμος, σε ακριτικό νησί θα δει:

Αύξηση μισθολογίου: 1.800 ευρώ/έτος

Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ: 2.200 ευρώ/έτος

Όφελος μειωμένου ΦΠΑ στο νησί όπου υπηρετεί και ζει: 300 ευρώ/έτος

Συνολικό ετήσιο όφελος: 4.300 ευρώ (ή 358 ευρώ/μήνα)

2) Λοχαγός 28 ετών με 2 παιδιά και 15 έτη υπηρεσίας θα λάβει:

Αύξηση μισθολογίου: 2.760 ευρώ/έτος

Όφελος φορολογίας (2 τέκνα): 960 ευρώ/έτος

Συνολικό ετήσιο όφελος: 3.720 ευρώ (310 ευρώ/μήνα)

3) Λιμενικός 26 ετών που υπηρετεί Σαμοθράκη, με 1 τέκνο: