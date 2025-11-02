Φθιώτιδα: Δύο φίλοι νεκροί σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε ελιά

Φθιώτιδα: Δύο φίλοι νεκροί σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε ελιά

Θρήνος στη Φθιώτιδα για τον θάνατο δύο φίλων, οι οποίοι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητό τους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ελιά, σε επαρχιακό δρόμο της Λοκρίδας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 25 ετών, είχαν φύγει το βράδυ του Σαββάτου από την Τραγάνα για να διασκεδάσουν σε μπαρ της Αταλάντης.

Κατά την επιστροφή τους, τις πρώτες πρωινές ώρες, κινήθηκαν στον δρόμο Αταλάντης – Σκάλας, που οδηγεί προς την παραλία της περιοχής.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε εκτός πορείας και, όπως περιέγραψε διερχόμενος οδηγός, «απογειώθηκε» πριν «καρφωθεί» σε μια ελιά.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο νέοι σκοτώθηκαν ακαριαία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

