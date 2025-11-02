Ρωσία: Παρουσίασε το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Khabarovsk» – Φέρει τα αινιγματικά όπλα «Poseidon»

Η Ρωσία προχώρησε στην καθέλκυση του βαρέος πυρηνικού πυραυλοφόρου υποβρυχίου «Khabarovsk», σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία Sevmash, στο Σεβεροντβίνσκ, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το νέο υποβρύχιο θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα στρατηγικά όπλα του ρωσικού ναυτικού, καθώς αναμένεται να φέρει το περίφημο πυρηνοκίνητο, μη επανδρωμένο σύστημα Poseidon.

«Σήμερα είναι ένα σημαντικό γεγονός για εμάς – το πυρηνοκίνητο πυραυλοφόρο καταδρομικό Khabarovsk καθελκύεται από τα φημισμένα ναυπηγεία Sevmash», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελούσοφ, μετά την παραδοσιακή τελετή, κατά την οποία ο αρχηγός του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Αλεξάντρ Μοϊσέεφ, έσπασε το καθιερωμένο μπουκάλι σαμπάνιας στην πλώρη του υποβρυχίου.

Russia is running so low on everything, its decided to launch another newly completed Nuclear submarine the Khabarovsk One of the most modern and secretive submarines on earth. Designed to carry the devastating “Posiedon” nuclear torpedo. pic.twitter.com/JCoB5V7LBc — Chay Bowes (@BowesChay) November 1, 2025



Σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στο Telegram, επιβεβαιώνεται ότι το νέο υποβρύχιο θα φέρει «ρομποτικά οπλικά συστήματα για διάφορους σκοπούς».

Σύμφωνα με το The Barents Observer, η ναυπήγησή του ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014, αρκετά χρόνια πριν ο Βλαντίμιρ Πούτιν, το 2018, αποκαλύψει πως Ρώσοι μηχανικοί εργάζονταν πάνω σε ένα πυρηνοκίνητο, οπλισμένο με πυρηνικά, μη επανδρωμένο υποβρύχιο, σχεδιασμένο να ταξιδεύει διαμέσου του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού, πλήττοντας παράκτιους στόχους.

Οι φωτογραφίες από την τελετή δείχνουν μόνο το πίσω τμήμα του υποβρυχίου, το οποίο σχεδιαστικά θυμίζει τα υποβρύχια κλάσης Borei-A, που έχουν ναυπηγηθεί στο ίδιο ναυπηγείο. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Khabarovsk είναι σε θέση να μεταφέρει έως και 12 μη επανδρωμένες τορπίλες Poseidon, με τη Μόσχα να υποστηρίζει πως τα συγκεκριμένα όπλα μπορούν να πλήξουν στόχους οπουδήποτε στους ωκεανούς του πλανήτη.

Ο Μπελούσοφ σημείωσε επίσης ότι το νέο υποβρύχιο «θα επιτρέψει στη Ρωσία να εκπληρώνει με επιτυχία αποστολές που σχετίζονται με την ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων της και την προστασία των συμφερόντων της σε διάφορες περιοχές του Παγκόσμιου Ωκεανού».

Πρόσθεσε ακόμη πως το Khabarovsk θα πρέπει να υποβληθεί σε «έναν πλήρη κύκλο θαλάσσιων δοκιμών» πριν ενταχθεί επίσημα στο ρωσικό ναυτικό, αναφέρει η ιστοσελίδα News Ukraine – RBC.

Το υποβρύχιο έχει σχεδιαστεί για στρατηγικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας και μπορεί να επιχειρεί αυτόνομα στον ανοιχτό ωκεανό ως τμήμα του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας.

Το Poseidon θεωρείται ένα από τα πιο αινιγματικά και τρομακτικά όπλα της Μόσχας: πρόκειται για μια αυτόνομη, πυρηνοκίνητη υποβρύχια τορπίλη, εξαιρετικά ευέλικτη και ικανή, σύμφωνα με τη Ρωσία, να διανύει τεράστιες αποστάσεις υποβρυχίως και να πλήττει στόχους σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, περιλαμβανομένων παράκτιων εγκαταστάσεων.

Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει το σύστημα Poseidon «μοναδικό», τονίζοντας ότι ο μικρός πυρηνικός αντιδραστήρας του επιτρέπει να ενεργοποιείται «μέσα σε λεπτά ή και δευτερόλεπτα».

Λίγο πριν την παρουσίαση του Poseidon, η Ρωσία είχε ισχυριστεί επίσης ότι δοκίμασε το πυραυλικό της σύστημα απεριόριστης εμβέλειας Burevestnik. Ο Ρώσος Πρόεδρος το είχε περιγράψει ως «μοναδικό προϊόν» και είχε δώσει εντολή για την προετοιμασία υποδομών για την επιχειρησιακή του ανάπτυξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές, η Μόσχα έχει πραγματοποιήσει δεκάδες δοκιμές του Burevestnik, εκ των οποίων μόνο μία ή δύο θεωρούνται επιτυχείς.