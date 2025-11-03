Γιάννης Κουκουράκης: Η ημερομηνία που θα δούμε τον Πέτρο Ασλάνογλου ξανά στο Grand Hotel

Η επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στο πολυαγαπημένο “Grand Hotel” του ΑΝΤ1 σκόρπισε απλόχερα την ευτυχία στο διαδίκτυο αλλά και στα στούντιο όπου γυρίζεται η σειρά με τους συνεργάτες του να πανηγυρίζουν για τον ερχομό του. Ο γρίφος του θανάτου του ήρωα λύνεται μα το μυστήριο της εξαφάνισής του μόλις ξεκινά.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Δεν θυμάμαι αν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο με πρωταγωνιστή σε σίριαλ, η αγάπη όμως του κοινού, τα ένθερμα σχόλια στα social media σε καθημερινή βάση για την απουσία του Γιάννη Κουκουράκη από τη σειρά θα μου μείνουν αξέχαστα.

Το κοινό διεκδίκησε έντονα την επιστροφή του ήρωα της σειράς Πέτρου Ασλάνογλου και φυσικά κέρδισε…

Παρά τις φημολογίες για την αποχώρηση του ηθοποιού από τη σειρά, ο Γιάννης Κουκουράκης αντιμετώπισε όλους αυτούς τους μήνες με απόλυτο επαγγελματισμό την απορία των τηλεθεατών αλλά και δημοσιογράφων για το τι πραγματικά θα συμβεί.

Με μια ταπεινότητα που σπανίζει -εντός και εκτός τηλεόρασης- επέλεξε να μιλήσει με τη δουλειά του και να μην αναμειχθεί σε οτιδήποτε άσχετο με την τέχνη της υποκριτικής που υπηρετεί.

Όπως μαθαίνω, τα σενάρια που έχουν γραφτεί για να λύσουν το μυστήριο της εξαφάνισης του Πέτρου Ασλάνογλου είναι συγκλονιστικά και το Grand Hotel προβλέπεται να κερδίσει έδαφος ξανά. Οι μηχανές έχουν ανάψει για τα καλά και όλοι οι ηθοποιοί δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό να αποδώσουν τα μέγιστα στους πιεστικούς ρυθμούς που επέφερε η επιστροφή του Πέτρου.

Τα γυρίσματα της σειράς γίνονται σε πυρετώδεις ρυθμούς αυτή την εβδομάδα με σκοπό να απολαύσουν οι τηλεθεατές τον Γιάννη Κουκουράκη το συντομότερο δυνατό. Αν όλα πάνε καλά, με τους προβλεπόμενους χρόνους γυρισμάτων και μοντάζ ο Πέτρος Ασλάνογλου, ο ήρωας που ενσαρκώνει ο Γιάννης Κουκουράκης θα “φωτίσει” τις οθόνες μας την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Το Grand Hotel θα προβληθεί από Κυριακή έως Τετάρτη στις 21:00 στον ΑΑΝΤ1 την επόμενη εβδομάδα και οι φανατικοί τηλεθεατές της σειράς προβλέπεται να το γιορτάσουν το βράδυ της Κυριακής.