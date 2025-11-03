Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η σύζυγός του, Κίλι

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος ανήμερα των γενεθλίων του, 2 Νοεμβρίου, “έχασε” την πολυαγαπημένη του σύζυγο, Κίλι.

Η Αγγλίδα, Κίλι Σφακιανάκη, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία 2 χρόνια και τα οποία είχαν παραμείνει, ωστόσο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Ρούλα Χάμου, στενή φίλη της οικογένειας Σφακιανάκη, με ανάρτησή της στο instagram, ενώ λίγα λεπτά μετά το επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Λιάγκας στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1.