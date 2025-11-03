«Νονοί» και «αχυράνθρωποι»: Ο… άστεγος ιδιοκτήτης 20 νυχτερινών κέντρων

Εναν νέο κύκλο ερευνών, πέραν των ελέγχων για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, έχει ξεκινήσει η ΕΛ.ΑΣ., μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου 16χρονης στο Γκάζι. Η νέα έρευνα εστιάζει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, πίσω από τα οποία εκτιμάται ότι βρίσκονται στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, τα οποία μάλιστα ελέγχουν ακόμα και την παραγωγή και τη διακίνηση νοθευμένων ποτών.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Την αφορμή για την έρευνα έδωσαν όσα εντοπίστηκαν μετά τον έλεγχο της ιδιοκτησίας του νυχτερινού κέντρου, έξω από το οποίο κατέρρευσε το άτυχο κορίτσι. Οπως αποδείχθηκε, ιδιοκτήτης του κλαμπ στο Γκάζι εμφανιζόταν ένας… άστεγος. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI διαπίστωσαν πως ο ίδιος άνθρωπος φέρεται ως ο ιδιοκτήτης σε τουλάχιστον άλλα 20 κέντρα διασκέδασης, αν και τις περισσότερες φορές κοιμάται σε κακόφημα ξενοδοχεία του κέντρου των Αθηνών, ακόμα και στα παγκάκια πλατειών.

Ο άστεγος εμφανίζεται να έχει πλειοψηφικό ποσοστό σε εταιρικά σχήματα που ελέγχουν μεγάλα κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στα προάστια. Πρόκειται προφανώς για έναν «αχυράνθρωπο», ο οποίος χρησιμοποιείται προκειμένου να μη φαίνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των κέντρων διασκέδασης, οι οποίοι, όπως εκτιμάται, είχαν εξαγοράσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του για ένα χαρτζιλίκι, εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη οικονομική του θέση.

Πλέον, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος επικεντρώνεται στον τρόπο που η Greek Mafia ελέγχει τη λειτουργία των νυχτερινών κέντρων. Οι έμπειροι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν στα χέρια τους στοιχεία που δείχνουν τη διείσδυση της Greek Mafia στη νυχτερινή ζωή με αρκετούς τρόπους. Αλλωστε, κανείς δεν ξεχνά πως η Greek Mafia ξεκίνησε από την παροχή «προστασίας» σε νυχτερινά κέντρα. Σταδιακά, αρκετοί «μπράβοι» εξελίχθηκαν σε νονούς της νύχτας και σε αφανείς ιδιοκτήτες δεκάδων κέντρων διασκέδασης. Αρχικά, τα μέλη της μαφίας πιέζουν τους ιδιοκτήτες με την επιβολή ενός ακριβού «φόρου» για την «προστασία» των νυχτερινών κέντρων, ενώ έπειτα αυξάνουν μεθοδικά το χρηματικό ποσό που απαιτούν, όσο βλέπουν πως οι δουλειές δεν πάνε καλά. Επειτα οι μαφιόζοι κάνουν πρόταση εξαγοράς της επιχείρησης, προφανώς σε τιμές που βολεύουν τους ίδιους. Ετσι λοιπόν ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κέντρου δεν είναι δυνατόν να αρνηθεί την πρόταση του νονού, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να περνά στα χέρια του, χωρίς βέβαια ο ίδιος να φαίνεται.

Οι «μπόμπες»

Για τους ανθρώπους της Greek Mafia το κέρδος είναι διπλό καθώς είναι γνωστόν ότι η παράνομη εισαγωγή αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή και τη νόθευση ποτών βρίσκεται επίσης υπό τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος. Εδώ και αρκετά χρόνια άνθρωποι της ελληνικής μαφίας έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, εισάγοντας στη χώρα μας ουσίες που χρησιμοποιούνται τόσο για τη νόθευση καυσίμων όσο και για την παραγωγή των νοθευμένων ποτών, τις γνωστές «μπόμπες».

Κατά καιρούς η ΕΛ.ΑΣ. ανακαλύπτει εργαστήρια παρασκευής ποτών με διεθνείς ετικέτες «μαϊμού», που τα μέλη των κυκλωμάτων παρασκευάζουν με αλκοόλη αμφιβόλου ποιότητας. Μάλιστα κατά το πρόσφατο παρελθόν άνθρωποι της ελληνικής μαφίας διατηρούσαν ολόκληρο στόλο φορτηγών βυτιοφόρων, προκειμένου να μεταφέρουν την αλκοόλη από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Το δεδομένο αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας είναι ότι οι καταναλωτές αυτών των ποτών είναι τις περισσότερες φορές νέοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι. Οι «μπόμπες» προορίζονται για να τοποθετηθούν στα μπαρ των μεγάλων νυχτερινών κέντρων, με χωρητικότητα εκατοντάδων πελατών. Είναι αυτά τα κλαμπ που προτιμούν για τη διασκέδασή τους οι νέοι ή ακόμα και οι μαθητές λυκείου που καταφέρνουν να μπουν στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα μαζικής διασκέδασης.

Πρόκειται για τα κέντρα που συχνά εποφθαλμιούν και επιχειρούν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα στελέχη της Greek Mafia. Τα νοθευμένα ποτά που αποδεδειγμένα προκαλούν προβλήματα στον οργανισμό απειλούν κυρίως την υγεία των νέων ή και των εφήβων που τα καταναλώνουν. Οπως δυστυχώς φαίνεται ότι συνέβη με τον πλέον τραγικό τρόπο και στην περίπτωση του 16χρονου κοριτσιού που έχασε τη ζωή του στο Γκάζι…

Σημαντικές εξελίξεις

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση διερεύνησης του θανάτου της 16χρονης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη είχε αισθανθεί ξαφνική αδιαθεσία μέσα στο κλαμπ όπου βρισκόταν και, παραπατώντας, κατάφερε να βγει στον δρόμο. Στη συνέχεια, λίγα μέτρα έξω από το νυχτερινό κέντρο σωριάστηκε και έχασε τις αισθήσεις της.

Ο πατέρας της, ώρες μετά, ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η ανήλικη έχασε τη ζωή της. Την έρευνα ανέλαβε η Προστασία Ανηλίκων και διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή, με τη λήψη τοξικολογικών δειγμάτων. Μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που έχει κάνει το Γενικό Χημείο του Κράτους σε δείγματα ποτών που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί από το νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι. Σημειώνεται, ωστόσο, πως η λήψη των δειγμάτων έγινε τρεις ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό, οπότε το πιθανότερο είναι ότι δεν κατασχέθηκαν φιάλες από την ίδια παρτίδα των ποτών που κατανάλωσε και η άτυχη 16χρονη.

Παράλληλα, για να ολοκληρωθεί η δικογραφία της υπόθεσης εκκρεμούν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της ανήλικης. Από αυτά θα διαφανεί τι ακριβώς είχε καταναλώσει η μαθήτρια και αν όντως ο θάνατός της οφείλεται σε νοθευμένα ποτά ή υπερκατανάλωση αλκοόλ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, η 16χρονη έχασε τη ζωή της από πνευμονική εμβολή. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, έχει δηλώσει στη Realnews ότι η πνευμονική εμβολή δεν μπορεί να προκληθεί από κατανάλωση αλκοόλ.

25.000 έλεγχοι

Με εντατικούς ρυθμούς μετά τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια, όπου καταναλώνεται αλκοόλ. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται το αυστηρό νομικό πλαίσιο έχουν γίνει περισσότεροι από 25.000 έλεγχοι, οι οποίοι κατέληξαν στον σχηματισμό περισσότερων από 140 δικογραφιών και αυτοφώρων σε περιπτώσεις μέθης ανηλίκων.

Οι αστυνομικές Αρχές επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους ότι είναι υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη να ζητά ταυτότητα από τους θαμώνες ώστε να εξακριβώσει αν πρόκειται για ανήλικο ή ενήλικο άτομο, καθώς είναι γνωστό ότι απαγορεύονται η πώληση και η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. Ωστόσο, παρά το αυστηρό νομικό πλαίσιο και τις βαριές κυρώσεις που προβλέπονται, ακόμα και ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος, οι παραβάσεις συνεχίζονται με αποτέλεσμα ανήλικοι να φτάνουν στα νοσοκομεία ύστερα από υπερβολική κατανάλωση.

Νόμος και κυρώσεις

Σημειώνεται ότι ο νόμος προβλέπει επίδειξη εγγράφου που πιστοποιεί την ενηλικότητα όταν πρόκειται για πώληση αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων. Επιχειρήσεις, από μίνι μάρκετ έως περίπτερα και καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, απαγορεύεται να πωλούν αλκοόλ σε ανηλίκους. Ανάμεσα στις διατάξεις του νομοσχεδίου είναι, επίσης, η υποχρεωτική αναγγελία στην Ελληνική Αστυνομία ή στη Λιμενική Αρχή των ιδιωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ, εφόσον σε αυτές συμμετέχουν ανήλικοι, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με ταυτόχρονη ανάρτηση των σχετικών συμφωνητικών.

Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, με την υποτροπή να λαμβάνεται υπ’ όψιν για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Με απόφαση της Αρχής που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, εκτός του διοικητικού προστίμου, ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα από πέντε έως δέκα ημέρες, που προσαυξάνεται σε 30 ημέρες σε περίπτωση πρώτης υποτροπής. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, εκτός του διοικητικού προστίμου ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας.