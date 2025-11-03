Μιχαηλίδου: Η αντιπαράθεση μου με τον Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι κομματική

Enikos Newsroom

πολιτική

Δόμνα Μιχαηλίδου

Μη κομματική χαρακτήρισε την αντιπαράθεση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σε συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι, «η καθημερινότητα στο δήμο Αθηναίων, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία είναι δύσκολη, καθώς τα πατίνια στα πεζοδρόμια εμποδίζουν την πρόσβαση» και συμπλήρωσε ότι το θέμα δεν είναι κομματικό κι έφερε ως παράδειγμα τον δήμο Θεσσαλονίκης, που ο δήμαρχος είναι από τον ίδιο κομματικό χώρο, αλλά έχει λύσει το πρόβλημα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στη συνέχεια στο θέμα των βρεφονηπιακών σταθμών, για τους οποίους έχε ανοίξει η πλατφόρμα για τα κουπόνια και δήλωσε ότι «αυξήσαμε οριζόντια τα εισοδηματικά κριτήρια κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί και καταργήσαμε το πλαφόν για όσους έχουν 5 παιδιά και πάνω».

Επίσης σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», ανέφερε ότι «ενώ το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για 2.500 δικαιούχους, οι αιτήσεις μέσα σε μια βδομάδα ξεπέρασαν τις 5.500 και με εντολή του Πρωθυπουργού, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός».

Συμπλήρωσε δε ότι θα δοθεί παράταση 14 ημερών για την κατάθεση των δικαιολογητικών και με νέα ΚΥΑ θα απλοποιηθούν οι προϋποθέσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χαμηλά τα ποσοστά μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα-Συσχέτιση με την παιδική παχυσαρκία

4 συμπτώματα του διαβήτη τύπου 2 που μπορεί να αγνοήσουμε – Το ένα εμφανίζεται κυρίως τη νύχτα

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που κλείνουν από σήμερα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιες είναι οι πληροφορίες του enikonomia.gr

Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp μετά τις νέες επιθέσεις;

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα
περισσότερα
08:41 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Νέα μέτρα για πιο φθηνή στέγη

Νέα προγράμματα που θα οδηγήσουν στη διάθεση κατοικιών στην αγορά, ώστε να αντιμετωπιστεί η στ...
08:36 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ερχονται νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις

Η εξάρθρωση του κυκλώματος με τους 37 κατηγορουμένους, που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομ...
08:20 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο 48ωρο της στην Αθήνα – Από τον χορό των Πεζοναυτών στη σκηνή του Αργυρού

Με χαμόγελα και έντονη διάθεση για εξωστρέφεια, έκανε τις πρώτες της δημόσιες εμφανίσεις στην ...
17:19 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο θα γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο μάθησης, έμπνευσης και διαλόγου – Ισχυρότερες παρά ποτέ οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου»

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στον Λαού της Αιγύπτου, για την ολοκλήρωση και για ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς