Ουκρανία: Τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα στη Ζαπορίζια λόγω των ρωσικών επιθέσεων – Δύο νεκροί στην Οδησσό

Σχεδόν 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της επαρχίας Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια επαρχία της Οδησσού, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρούν σε κυλιόμενες διακοπές προκειμένου να επισκευάσουν τις ζημιές και να διαχειριστούν τις ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια.

Russian attacks on Ukraine do not stop: ◾️In Dnipropetrovsk region, two children (aged 11 and 14) and two women were killed last night. ◾️Russian attack on Odesa region last night killed two and injured three people. ◾️In Zaporizhzhia, two people were injured, and almost… pic.twitter.com/rm8RLo2HIR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 2, 2025



Από την επίθεση στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και υπέστησαν σοβαρές ζημιές κτίρια, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.

«Συνεργεία θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», πρόσθεσε ο ίδιος στο Telegram, όπου ανήρτησε και φωτογραφίες από κτίρια οι προσόψεις των οποίων έχουν καταστραφεί.

There is already an update on the Zaporizhzhia attack. A 91 year old man and a woman aged 44 were injured. Officials say almost 60,000 subscribers are without power. Technicians cannot begin restoration work yet as it’s too dangerous. pic.twitter.com/dnMDJ62iQC — Tim White (@TWMCLtd) November 2, 2025



Η Ζαπορίζια γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος επιθέσεων από το πυροβολικό, drones και πυραύλους της Ρωσίας οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, υποδομές και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, από τα 800 πλήγματα της Ρωσίας εναντίον 18 οικισμών στην επαρχία της Ζαπορίζια έχει σκοτωθεί 1 άνθρωπος και έχουν τραυματιστεί τρεις σε διάστημα 24 ωρών ως σήμερα πρωί.

Εξάλλου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drone εναντίον της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε στο Telegram η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ σε τέσσερις αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, στο Ντνιπροπετρόφσκ και είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατάστημα, επεσήμανε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της επαρχίας. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αγόρια ηλικίας 11 και 14 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ