Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα γιατί τον ενοχλούσε παρέα ανηλίκων – Στο νοσοκομείο 15χρονος που τραυματίστηκε από τα σκάγια

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς συνέβη το βράδυ της Κυριακής (2/11) στην Επανομή Θεσσαλονίκης, με εμπλεκόμενους έναν 55χρονο και μία παρέα ανηλίκων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 55χρονος ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκανε η παρέα των ανηλίκων, οι οποίοι -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο, που είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Ο δράστης πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων.

Το αγόρι διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 15χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 55χρονος συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Η «ασφυξία» στα νοσοκομεία και η ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ

Ευλογιά των πιθήκων: Το νέο στέλεχος έχει εισβάλει στην Ευρώπη – Πώς να προστατευτούμε;

Λογαριασμός ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει

Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους: Ποιοι δικαιούνται έως και 17.000 ευρώ – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Τι σημαίνει η φράση «από καθέδρας» και από πού προέρχεται

Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp μετά τις νέες επιθέσεις;
περισσότερα
13:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους» – Συγκλονίζει η μητέρα του

Δικαιοσύνη ζήτησε η μητέρα του Άλκη Καμπανού, η οποία συγκλόνισε για άλλη μια φορά με τα λόγια...
13:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια: Σκηνικό «πολέμου» στο χωριό με «γαζωμένα» αυτοκίνητα και κτίρια από τις σφαίρες – ΦΩΤΟ

«Πεδίο μάχης» θυμίζουν τα Βορίζια, στην Κρήτη, μετά την πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που συνέβη...
13:05 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Πετρούπολη: Διαρρήκτης άνοιξε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα σταθμευμένο ταξί – Καρέ καρέ οι κινήσεις του

Με επαγγελματικές κινήσεις και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, ένας διαρρήκτης καταγράφεται από κάμερ...
13:00 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη στο Εφετείο

Αναβλήθηκε για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς