Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα γιατί τον ενοχλούσε παρέα ανηλίκων – Στο νοσοκομείο 15χρονος που τραυματίστηκε από τα σκάγια

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς συνέβη το βράδυ της Κυριακής (2/11) στην Επανομή Θεσσαλονίκης, με εμπλεκόμενους έναν 55χρονο και μία παρέα ανηλίκων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 55χρονος ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκανε η παρέα των ανηλίκων, οι οποίοι -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο, που είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Ο δράστης πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων.

Το αγόρι διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 15χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 55χρονος συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.