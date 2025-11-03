Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο αποκαλύπτει το μοναδικό σύμπτωμα που σχεδόν αγνόησε – «Το θεώρησα κάτι ασήμαντο»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Νεαρή γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο αποκαλύπτει το μοναδικό σύμπτωμα που σχεδόν αγνόησε - «Το θεώρησα κάτι ασήμαντο»
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Μια 24χρονη γυναίκα δεν φανταζόταν ποτέ ότι ένα σύμπτωμα, στο οποίο αρχικά δεν έδωσε σημασία, επρόκειτο για καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και οι νέοι πρέπει να δίνουν προσοχή σε τέτοια σημάδια, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται ραγδαία. Η ιστορία της Meagan Meadows συγκλονίζει και υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση.

Γυναίκα που διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο αποκαλύπτει ένα σημάδι που οι γιατροί αγνόησαν – «Δεν είχα κανένα άλλο σύμπτωμα»

Το μοναδικό σύμπτωμα που αγνόησε η Meagan πριν διαγνωστεί με καρκίνο

Η Meagan Meadows, μια δασκάλα από τη Νότια Καλιφόρνια, διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3. Σήμερα μοιράζεται την ιστορία της για να ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με τα πρώιμα σημάδια της σοβαρής νόσου.

Η 24χρονη παρατήρησε για πρώτη φορά μικρή ποσότητα αίματος στα κόπρανα όταν πήγε στην τουαλέτα. Θεώρησε ότι οφειλόταν στη διατροφή της, στο άγχος ή πιθανώς σε αιμορροΐδες. Μίλησε όμως σε φίλους της, οι οποίοι την προέτρεψαν να επισκεφθεί γιατρό.

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο στα 33 της μοιράζεται τα 2 συμπτώματα που αγνόησε – «Νόμιζα ότι ήμουν άτρωτη»

Οι πρώτες εξετάσεις και οι απεικονίσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, εκτός από πάχυνση του εντερικού τοιχώματος, η οποία συχνά είναι αποτέλεσμα αφυδάτωσης ή έλλειψης φυτικών ινών. Ο γιατρός της συνέστησε να κάνει κολονοσκόπηση, την οποία σχεδόν ακύρωσε, θεωρώντας ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Όμως, η εξέταση αποκάλυψε έναν όγκο μεγέθους καρυδιού στο παχύ έντερο. Η βιοψία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για καρκίνο, ο οποίος είχε ήδη εξαπλωθεί στους λεμφαδένες, οδηγώντας σε διάγνωση καρκίνου σταδίου 3.

Η Meagan παραδέχτηκε πως το αίμα δεν ήταν έντονο ή ορατό κάθε φορά — γι’ αυτό και το αγνόησε. «Δεν ήταν σε ανησυχητική ποσότητα. Δεν το έβλεπα κάθε φορά. Το θεώρησα κάτι ασήμαντο», εξήγησε. «Είχα στο μυαλό μου ότι αίμα στα κόπρανα σημαίνει ότι η λεκάνη γίνεται κόκκινη, κάτι που δεν συνέβη ποτέ».

Παρά τη δυσκολία του θέματος, η Meagan αποφάσισε να μιλήσει δημόσια. «Κανείς δεν θέλει να μιλάει για αυτά τα θέματα. Αλλά είναι πάντα καλύτερο να ελέγχεις κάτι, παρά να το αγνοείς».

Διάγνωση και θεραπεία 

Μετά τη διάγνωση, η Meagan ξεκίνησε χημειοθεραπείες και χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιώντας το ασφαλιστικό πρόγραμμα των γονιών της. Οι θεραπείες, ωστόσο, επηρέασαν τη γονιμότητά της, αναγκάζοντάς τη να εξετάσει τη διαδικασία κατάψυξης ωαρίων. «Από φυσιολογική 24χρονη βρέθηκα στη δύσκολη θέση να παίρνω αποφάσεις που δεν φανταζόμουν για χρόνια», λέει. «Όλη η εμπειρία είναι πρωτόγνωρη και δύσκολο να τη συνειδητοποιήσεις».

Λόγω του υψηλού κόστους της θεραπείας και της αδυναμίας να εργαστεί, μία φίλη της δημιούργησε το GoFundMe, μία καμπάνια για να τη βοηθήσει οικονομικά. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η Meagan είχε στο πλευρό της την οικογένειά της, τον σύντροφό της και το νέο της σκυλάκι, έναν cocker spaniel mix που ονόμασε Hughes. «Αν δεν τον είχα, κάποιες μέρες δεν θα έβγαινα καν από το σπίτι».

Παράλληλα, η Meagan μοιράζεται την εμπειρία της στο TikTok, ενθαρρύνοντας τους νέους να μην αγνοούν τα σημάδια που στέλνει το σώμα τους. «Αν ήξερα πόσοι νέοι άνθρωποι πάσχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου, θα είχα δώσει περισσότερη προσοχή στα συμπτώματα», τονίζει.

Τα κοινά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου

Σύμφωνα με ειδικούς, το αίμα στα κόπρανα είναι το πιο συχνό σύμπτωμα καρκίνου του παχέος εντέρου, σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Κοιλιακό πόνο ή κράμπες
  • Φούσκωμα και αλλαγές στις κενώσεις
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • Εμετό
  • Κόπωση ή δύσπνοια
@meagan_meadows so sorry for the insanely long video🫠 feel free to watch in 2x speed!! my story of being diagnosed with stage 3 cancer at 24 years old. please never take your health for granted and pay attention to your body!!💙 #coloncancerawareness #stage3 #coloncancer ♬ original sound – meagan_meadows

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Η «ασφυξία» στα νοσοκομεία και η ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ

Ευλογιά των πιθήκων: Το νέο στέλεχος έχει εισβάλει στην Ευρώπη – Πώς να προστατευτούμε;

Νέα μέτρα για πιο φθηνή στέγη

Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας για εφορία και ΕΦΚΑ: Γιατί μετατέθηκε για το 2026

Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp μετά τις νέες επιθέσεις;

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα
περισσότερα
12:10 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Χωρίς 10.000 βήματα την ημέρα: Γυναίκα που έχασε 27 κιλά σε 6 μήνες μοιράζεται τις συνήθειες που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Εάν πιστεύετε ότι για να χάσετε βάρος χρειάζονται ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο και αυστηρές...
12:00 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Άνδρας αποκαλύπτει την απλή συνήθεια που τον βοήθησε να χάσει 45 κιλά – «Μετά την απώλεια βάρους νιώθω ξανά ο εαυτός μου»

Μερικές φορές, η πιο απλή συνήθεια μπορεί να φέρει τη μεγαλύτερη αλλαγή. Ο 23χρονος Lucas Call...
12:03 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Γυναίκα που διαγνώστηκε με σπάνια πάθηση αποκαλύπτει πώς έχασε 57 κιλά και νίκησε τον πόνο – «Νιώθω πιο δυνατή και υγιής από ποτέ»

Από τα εφηβικά της χρόνια, μια γυναίκα πάλευε σιωπηλά με το βάρος της. Όταν στα 36 της διαγνώσ...
12:01 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Απώλεια βάρους: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει 56 κιλά σε 8 μήνες – «Έκλαιγα στο γυμναστήριο, αλλά τελικά βρήκα τον εαυτό μου»

Μια 27χρονη γυναίκα κατάφερε να χάσει 56 κιλά σε 8 μήνες αλλάζοντας κάποια πράγματα στον τρόπο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς