Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο αποκαλύπτει το μοναδικό σύμπτωμα που σχεδόν αγνόησε – «Το θεώρησα κάτι ασήμαντο»

Μια 24χρονη γυναίκα δεν φανταζόταν ποτέ ότι ένα σύμπτωμα, στο οποίο αρχικά δεν έδωσε σημασία, επρόκειτο για καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και οι νέοι πρέπει να δίνουν προσοχή σε τέτοια σημάδια, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται ραγδαία. Η ιστορία της Meagan Meadows συγκλονίζει και υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση.

Το μοναδικό σύμπτωμα που αγνόησε η Meagan πριν διαγνωστεί με καρκίνο

Η Meagan Meadows, μια δασκάλα από τη Νότια Καλιφόρνια, διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3. Σήμερα μοιράζεται την ιστορία της για να ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με τα πρώιμα σημάδια της σοβαρής νόσου.

Η 24χρονη παρατήρησε για πρώτη φορά μικρή ποσότητα αίματος στα κόπρανα όταν πήγε στην τουαλέτα. Θεώρησε ότι οφειλόταν στη διατροφή της, στο άγχος ή πιθανώς σε αιμορροΐδες. Μίλησε όμως σε φίλους της, οι οποίοι την προέτρεψαν να επισκεφθεί γιατρό.

Οι πρώτες εξετάσεις και οι απεικονίσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, εκτός από πάχυνση του εντερικού τοιχώματος, η οποία συχνά είναι αποτέλεσμα αφυδάτωσης ή έλλειψης φυτικών ινών. Ο γιατρός της συνέστησε να κάνει κολονοσκόπηση, την οποία σχεδόν ακύρωσε, θεωρώντας ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Όμως, η εξέταση αποκάλυψε έναν όγκο μεγέθους καρυδιού στο παχύ έντερο. Η βιοψία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για καρκίνο, ο οποίος είχε ήδη εξαπλωθεί στους λεμφαδένες, οδηγώντας σε διάγνωση καρκίνου σταδίου 3.

Η Meagan παραδέχτηκε πως το αίμα δεν ήταν έντονο ή ορατό κάθε φορά — γι’ αυτό και το αγνόησε. «Δεν ήταν σε ανησυχητική ποσότητα. Δεν το έβλεπα κάθε φορά. Το θεώρησα κάτι ασήμαντο», εξήγησε. «Είχα στο μυαλό μου ότι αίμα στα κόπρανα σημαίνει ότι η λεκάνη γίνεται κόκκινη, κάτι που δεν συνέβη ποτέ».

Παρά τη δυσκολία του θέματος, η Meagan αποφάσισε να μιλήσει δημόσια. «Κανείς δεν θέλει να μιλάει για αυτά τα θέματα. Αλλά είναι πάντα καλύτερο να ελέγχεις κάτι, παρά να το αγνοείς».

Διάγνωση και θεραπεία

Μετά τη διάγνωση, η Meagan ξεκίνησε χημειοθεραπείες και χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιώντας το ασφαλιστικό πρόγραμμα των γονιών της. Οι θεραπείες, ωστόσο, επηρέασαν τη γονιμότητά της, αναγκάζοντάς τη να εξετάσει τη διαδικασία κατάψυξης ωαρίων. «Από φυσιολογική 24χρονη βρέθηκα στη δύσκολη θέση να παίρνω αποφάσεις που δεν φανταζόμουν για χρόνια», λέει. «Όλη η εμπειρία είναι πρωτόγνωρη και δύσκολο να τη συνειδητοποιήσεις».

Λόγω του υψηλού κόστους της θεραπείας και της αδυναμίας να εργαστεί, μία φίλη της δημιούργησε το GoFundMe, μία καμπάνια για να τη βοηθήσει οικονομικά. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η Meagan είχε στο πλευρό της την οικογένειά της, τον σύντροφό της και το νέο της σκυλάκι, έναν cocker spaniel mix που ονόμασε Hughes. «Αν δεν τον είχα, κάποιες μέρες δεν θα έβγαινα καν από το σπίτι».

Παράλληλα, η Meagan μοιράζεται την εμπειρία της στο TikTok, ενθαρρύνοντας τους νέους να μην αγνοούν τα σημάδια που στέλνει το σώμα τους. «Αν ήξερα πόσοι νέοι άνθρωποι πάσχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου, θα είχα δώσει περισσότερη προσοχή στα συμπτώματα», τονίζει.

Τα κοινά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου

Σύμφωνα με ειδικούς, το αίμα στα κόπρανα είναι το πιο συχνό σύμπτωμα καρκίνου του παχέος εντέρου, σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Κοιλιακό πόνο ή κράμπες

Φούσκωμα και αλλαγές στις κενώσεις

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Εμετό

Κόπωση ή δύσπνοια