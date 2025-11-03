Πετρούπολη: Διαρρήκτης άνοιξε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα σταθμευμένο ταξί – Καρέ καρέ οι κινήσεις του

Πετρούπολη: Διαρρήκτης άνοιξε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα σταθμευμένο ταξί – Καρέ καρέ οι κινήσεις του

Με επαγγελματικές κινήσεις και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, ένας διαρρήκτης καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να ανοίγει ένα σταθμευμένο ταξί στην Πετρούπολη, να μπαίνει μέσα στο όχημα και να αφαιρεί χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης σε κεντρικό δρόμο της περιοχής και συγκεκριμένα επί της 28ης Οκτωβρίου.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας, που μετέδωσε η ΕΡΤ, διακρίνεται ο άνδρας, ο οποίος φοράει κουκούλα και σκουρόχρωμα ρούχα, να στέκεται στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου ταξί και να παρατηρεί γύρω του, εάν τον βλέπει κάποιος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έφτασε στο σημείο με δίκυκλο.

Χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, βγάζει το πίσω τζάμι από το επαγγελματικό όχημα. Έπειτα αφαιρεί και άλλο τζάμι, καταφέροντας να μπει στο εσωτερικό του ταξί και αφαιρώντας στη συνέχεια πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα που είχε αφήσει ο οδηγός.

Ο ιδιοκτήτης του ταξί είναι ιδιαίτερα αναστατωμένος από την διάρρηξη, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Νewsroom», ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι καταγγέλθηκαν συνολικά έξι περιστατικά διάρρηξης ισάριθμων ταξί, το ίδιο βράδυ, σε Πετρούπολη και Περιστέρι.

 

