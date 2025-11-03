Δίκη για υποκλοπές: «Έλαβα ένα μήνυμα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι περιείχε κακόβουλο λογισμικό» – Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

δικαστές δικαστήριο

Με την κατάθεση της Μαρίας Σακαλή Ζώη, υπαλλήλου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συνεχίστηκε η δίκη για τις παρακολουθήσεις μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Η μάρτυρας είχε λάβει «μολυσμένο» μήνυμα, ενώ υπηρετούσε στην ΕΥΠ ενώ στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2021 μετατάχθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. «με τροπολογία».

Της Άννας Κανδύλη

Όπως είπε, λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, είχε δημιουργηθεί νέα υποδιεύθυνση με υπογραφή του τότε γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς όμως να έχει πραγματικό αντικείμενο.

«Τυπικά υπήρχαν αρμοδιότητες, αλλά στην πράξη όχι. Ήμασταν περίπου 50 άτομα. Πιστεύω ότι συγκεντρωθήκαμε εκεί όσοι δεν ήμασταν αρεστοί στη διοίκηση», είπε η μάρτυρας.

Η κ. Σακαλή Ζώη εξήγησε ότι η ίδια και άλλοι συνάδελφοί της είχαν υποβάλει αναφορές για υπηρεσιακές παρατυπίες και στις 18 Νοεμβρίου 2021 κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος. «Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Νοεμβρίου, έλαβα ένα μήνυμα με σύνδεσμο YouTube. Το άνοιξα χωρίς υποψία. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι περιείχε κακόβουλο λογισμικό».

Στη συνέχεια η κ. Σακαλή ενημερώθηκε επισήμως πως το κινητό της είχε μολυνθεί από το Predator, ενώ το link που έλαβε ταυτιζόταν με αυτά που εντόπισε πανεπιστημιακή έρευνα για την υπόθεση. Όπως είπε, «το τηλέφωνό μου παγιδεύτηκε προκειμένου να ληφθούν αρχεία ή να παρακολουθηθούν συνομιλίες με τους δικηγόρους μου σχετικά με την αναφορά κατά της υπηρεσίας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισαγγελέα, σημείωσε πως ο αποστολέας του μηνύματος ήταν άγνωστος, αλλά «το 2021 δεν υπήρχε η ίδια ενημέρωση που υπάρχει σήμερα για τέτοιες απειλές». Υπογράμμισε επίσης ότι «στην υπηρεσία δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά κινητά, οπότε δεν υπήρχε θέμα αντιφατικότητας».

Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι θεωρεί απίθανο το Predator να πωλήθηκε σε ιδιώτη. «Αυτά τα συστήματα δουλεύουν μόνο με κράτη. Πιστεύω ότι η ΕΥΠ το αγόρασε και το απέκρυψε μέσα από κάποιο κονδύλι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στην Αγία Παρασκευή «ενδέχεται να μπορούσαν να υποστηρίξουν τέτοια τεχνολογία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Η «ασφυξία» στα νοσοκομεία και η ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ

Ευλογιά των πιθήκων: Το νέο στέλεχος έχει εισβάλει στην Ευρώπη – Πώς να προστατευτούμε;

Λογαριασμός ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει

Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους: Ποιοι δικαιούνται έως και 17.000 ευρώ – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Τι σημαίνει η φράση «από καθέδρας» και από πού προέρχεται

Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp μετά τις νέες επιθέσεις;
περισσότερα
13:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια: Σκηνικό «πολέμου» στο χωριό με «γαζωμένα» αυτοκίνητα και κτίρια από τις σφαίρες – ΦΩΤΟ

«Πεδίο μάχης» θυμίζουν τα Βορίζια, στην Κρήτη, μετά την πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που συνέβη...
13:05 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Πετρούπολη: Διαρρήκτης άνοιξε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα σταθμευμένο ταξί – Καρέ καρέ οι κινήσεις του

Με επαγγελματικές κινήσεις και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, ένας διαρρήκτης καταγράφεται από κάμερ...
13:00 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη στο Εφετείο

Αναβλήθηκε για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκ...
12:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Αγωνία για τους εργαζομένους – «Συμβασιούχοι έμειναν χωρίς δουλειά και μόνιμοι ειδοποιήθηκαν το βράδυ σε ποιο κατάστημα θα μετακινηθούν»

Αναστάτωση επικρατεί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (3/11) έξω από αρκετά καταστήματα των ΕΛΤΑ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς