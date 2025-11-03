Μαρινάκης: Οικονομική στήριξη σε φιλάθλους της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την επίθεση σε τρένο στο Λονδίνο

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ευάγγελος Μαρινάκης, δεσμεύτηκε να προσφέρει οικονομική βοήθεια σε όσους φίλους της ομάδας βρέθηκαν στο τρένο κοντά στο Κέιμπριτζ, όπου σημειώθηκε μαζική επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο στο Λονδίνο.

Όπως μετέδωσε το Reuters, 11 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ για την επίθεση κατηγορείται ένας 32χρονος Βρετανός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και κάτοχος διαρκείας της Φόρεστ, ενώ ο αγγλικός σύλλογος επιβεβαίωσε ότι αρκετοί οπαδοί του ταξίδευαν με το συγκεκριμένο δρομολόγιο μετά το 2-2 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Σίτι Γκράουντ».

«Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι για ό,τι συνέβη», ανέφερε ο Έλληνας εφοπλιστής σε δήλωσή του την Κυριακή και πρόσθεσε: «Το θάρρος και η ανιδιοτέλεια που επέδειξαν οι φίλοι της ομάδας στο τραίνο αντιπροσωπεύουν ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ανθρωπιά και στην κοινότητα του συλλόγου μας. Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε φίλαθλος που ενεπλάκη στο περιστατικό θα λάβει την οικονομική βοήθεια που χρειάζεται για να έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα κατά την ανάρρωσή του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ