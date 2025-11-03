Μάντζος στον Realfm 97,8 για ΕΛΤΑ: Εμείς πιστεύουμε στη διαβούλευση και όχι στο παζάρι μεταξύ της κυβέρνησης και των βουλευτών

Για το «λουκέτο» σε καταστήματα των ΕΛΤΑ, τη βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ το Υπερταμείο αλλά και η κυβέρνηση το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εποπτεύει – και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την πλευρά του – τα ΕΛΤΑ ενήργησαν αιφνιδιαστικά εις βάρος των τοπικών κοινωνιών χωρίς διαβούλευση», είπε ο Δημήτρης Μάντζος.

Και συνέχισε: «Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι όποιες αλλαγές στο δίκτυο των καταστημάτων δεν θα αποβούν εις βάρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Υπάρχει μία διαφορά των ΕΛΤΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του ιδιωτικού χώρου στις τηλεπικοινωνίες και στις μεταφορές, η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία. Είναι υποχρέωση από τον νόμο. Είναι υποχρέωση από τη σύμβαση που έχουν αναλάβει τα ΕΛΤΑ προς το ελληνικό Δημόσιο από το 2022. Είναι υποχρέωση που προέρχεται και από το ίδιο το Ενωσιακό Δίκαιο της Ε.Ε. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε εκσυγχρονισμός, εντός πολλών εισαγωγικών, ή αναδιάρθρωση ή οποιοσδήποτε άλλος εταιρικός μετασχηματισμός να αποβαίνει εις βάρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας».

«Προφανώς είμαστε υπέρ του σχεδίου και της διαβούλευσης. Άρα οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να περάσει μέσα από ευρύτατη διαβούλευση, η οποία πρέπει να προϋποθέτει ότι θα έχει αξιολογηθεί το καθεστώς λειτουργίας των ΕΛΤΑ και από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ειδικά για την διαβούλευση ανέφερε ότι «δεν είναι να εμφανίζονται οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές την επαύριον μίας αιφνιδιαστικής απόφασης και για να σώσουν ό,τι σώζεται από το κύρος της κυβερνώσας πλειοψηφίας να έρχονται και να παρακαλούν την κυβέρνηση να πάρει πίσω έστω εν μέρει το μέτρο. Εμείς πιστεύουμε στη διαβούλευση και όχι στο παζάρι μεταξύ της κυβέρνησης και των βουλευτών».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη βεντέτα στα Βορίζια και σημείωσε ότι «για τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και ευρύτερα χρειάζεται και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης της εγκληματικότητας. Από την άλλη, όμως, σας λέω από θέση αρχής ότι κανένας δεν μπορεί να εισάγει ή να ανέχεται εξαιρέσεις στο τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται ή εφαρμόζεται το Δίκαιο σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας».

Επιπλέον ο Αντώνης Δελλατόλας μετέφερε πληροφορίες ότι υπάρχει νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον νυν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον γραμματέα της ΝΔ και πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα.

«Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Προφανώς περιμένουμε να επιβεβαιωθεί από τις δικογραφίες και τη ροή των δικογραφιών προς τη Βουλή. Η Βουλή είναι ανοιχτή δέχεται τις δικογραφίες όταν το διαβιβάσει το υπουργείο Δικαιοσύνης θα μπορέσουμε να μελετήσουμε τον φάκελο και να επιληφθούμε όπως πάντα κάναμε σπεύδω να πω σε όλες τις υποθέσεις, είτε για πρώην υπουργούς είτε για νυν υπουργούς είτε για βουλευτές εν ενεργεία όλων των αποχρώσεων και όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Εμείς έχουμε μία αξιακή τοποθέτηση, όλα στο φως κανένας δεν πρέπει να προστατεύεται από την διερεύνηση όχι από την καταδίκη. (…) Προφανώς ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας», σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος.