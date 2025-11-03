Βεντέτα στα Βορίζια: Σκηνικό «πολέμου» στο χωριό με «γαζωμένα» αυτοκίνητα και κτίρια από τις σφαίρες – ΦΩΤΟ

«Πεδίο μάχης» θυμίζουν τα Βορίζια, στην Κρήτη, μετά την πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που συνέβη το πρωί του Σαββάτου (1/11), που είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν νεκροί ένας 39χρονος και μία 56χρονη και να τραυματιστούν άλλα τέσσερα άτομα.

Ενδεικτικές του σκηνικού «πολέμου» που εκτυλίχθηκε στα Βορίζεια, είναι οι φωτογραφίες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα cretapost με τις τρύπες που προκάλεσαν οι «αδέσποτες» σφαίρες σε τοίχους, αυτοκίνητα και καταστήματα. Οι ίδιοι οι κάτοικοι, εξάλλου του χωριού, αναφέρουν στις μαρτυρίες τους ότι «οι σφαίρες έπεφταν βροχή πάνω από τα κεφάλια τους». Όπως αποκάλυψαν αστυνομικές πηγές, μέσα σε σε λίγα λεπτά έπεσαν εκατοντάδες σφαίρες.

Τα πυρά έπληξαν ένα καφενείο, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν πολλοί κάτοικοι των Βοριζίων, σπίτια και αυτοκίνητα σε μια απόσταση αρκετών μέτρων από το επίκεντρο της ένοπλης σύγκρουσης.

«Μαυροφορεμένα» τα Βορίζια – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Σημειώνεται ότι για τις 2 το μεσημέρι, σήμερα, έχει προγραμματιστεί η κηδεία του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυρών. Τα Βορίζια είναι πλέον ένα χωριό «μαυροφορεμένο», ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που περιφρουρούν την περιοχή για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων.

Η νεκρώσιμη πομπή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, θα διατρέξει όλο το χωριό καθώς το νεκροταφείο βρίσκεται στην άκρη του χωριού, εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι των μελών της άλλης οικογένειας που έχουν εμπλακεί στο αιματοκύλισμα.

Σε ετοιμότητα είναι και άλλοι 50 ένστολοι απ’ όλη την Κρήτη, που εάν χρειαστεί θα μεταβούν στο χωριό όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό.

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα και αύριο τόσο στα Βορίζια όσο και στον Ζαρό για λόγους ασφαλείας την ώρα που συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες και σε γύρω χωριά για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκομένων στην φονική συμπλοκή. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.

Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Η άλλη οικογένεια, που θρηνεί την 56χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει φύγει από το χωριό.

Η κηδεία της αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, υπό αστυνομικό κλοιό.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12 το μεσημέρι και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει δύο ώρες αργότερα, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή.

Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της, σε βαρύ κλίμα λόγω του χαμού της.

Στην κηδεία της 56χρονης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ ο γιος της, που αναζητείται από τις αρχές, θεωρείται αμφίβολο να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του.

