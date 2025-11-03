Νίκος Ψαρράς: Η έντονη αντίδραση του γιου του και οι στιγμές απουσίας του – «Δεν την αγαπάει αυτή τη δουλειά»

Ο Νίκος Ψαρράς με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά «Ο Δικαστής» μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα.

«Ο γιος μου θα σπουδάσει στην Γερμανία. Θα του είναι δύσκολο να δώσει πανελλήνιες όταν γίνει 18. Μας ενοχλεί αυτό, αλλά η Έλενα, εκτός από όλα αυτά που κάνει, είναι και πολλά χρόνια φιλόλογος, έχει αναλάβει να του μάθει πολύ καλά ελληνικά. Δεν θέλει να γίνει ηθοποιός, δεν την αγαπάει αυτή τη δουλειά και το θεωρώ υγιές ένα παιδί να μην αγαπάει μια δουλειά που κρατά μακριά τους γονείς του» περιέγραψε.

«Όταν ήταν μικρός μου έλεγε: Γιατί κακέ μπαμπάκα όλο θέατρο; Αγαπάει τον αθλητισμό και χαίρομαι πολύ», είπε για τον γιο του ο Νίκος Ψαρράς.