Βεντέτα στα Βορίζια: Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου – Ανατριχιάζει το μοιρολόι της χήρας – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βεντέτα στα Βορίζια: Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου – Ανατριχιάζει το μοιρολόι της χήρας – ΒΙΝΤΕΟ

Ραγίζουν καρδιές στην Κρήτη, όπου αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από ανταλλαγή πυροβολισμών, στα Βορίζια.

Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) δεκάδες μαυροφορεμένοι συγγενείς και συγχωριανοί κατευθύνθηκαν προς την εκκλησία, όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 39χρονο.

Δεκάδες μαυροφορεμένοι περπατούν προς την Εκκλησία, συνοδεύοντας την νεκροφόρα. Την σιωπή σπάει το ανατριχιαστικό μοιρολόι της χήρας του 39χρονου, η οποία ακούγεται να φωνάζει με πόνο ψυχής: «Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάω μ’ ακούς;».

Η κηδεία του 39χρονου τελείται σε βαρύ και φορτισμένο κλίμα, καθώς συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον δικό τους άνθρωπο με τις κραυγές θρήνου να ακούγονται σε μεγάλη απόσταση.

Από νωρίς το πρωί σήμερα, δεκάδες συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι της οικογένειας Καργάκη, στην είσοδο του χωριού, πενθώντας και μοιρολογώντας τον Φανούρη.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στελέχη της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών μονάδων έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία του χωριού -γύρω από την εκκλησία, το νεκροταφείο, το σπίτι του νεκρού και τους δρόμους που οδηγούν στα σπίτια της άλλης οικογένειας.

Παράλληλα, αστυνομικά μπλόκα έχουν στηθεί στις εισόδους από Καμάρες και Ζαρό, με συνεχείς ελέγχους σε κάθε όχημα.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Εντυπωσιακή αύξηση 121,4% στις υιοθεσίες από μονογονεϊκές οικογένειες

Η κατανάλωση τυριού μία φορά την εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της άνοιας – Ποια είναι τα καλύτερα;

Φορολογικό νομοσχέδιο: Αυτό είναι το υπόμνημα της ΠΟΜΙΔΑ προς τη Βουλή για τις διατάξεις περί φορολογίας ακινήτων

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ερευνητές «ενσάρκωσαν» γενετική AI σε ρομποτική σκούπα – Άρχισε να μιμείται τον Robin Williams

Τεστ προσωπικότητας: Το παγούρι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον τυπο του χαρακτήρα σας
περισσότερα
15:06 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 55χρονο που πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο – Θα δικαστεί στο Αυτόφωρο

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας στον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμ...
14:51 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κορωπί: Την επιμέλεια των παιδιών της ζητεί η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλειά τους»

Αίτηση για επιστροφή της επιμέλειας των παιδιών στην ίδια κατέθεσε στη εισαγγελία ανηλίκων η 4...
14:15 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στον Μαραθώνα λόγω της διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Μαραθώνα λ...
14:05 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Δήμαρχος Ηρακλείου μετά το μακελειό στα Βορίζια: «Να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι θα τεθεί τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη»

Την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς