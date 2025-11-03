Βεντέτα στα Βορίζια: Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου – Ανατριχιάζει το μοιρολόι της χήρας – ΒΙΝΤΕΟ

Ραγίζουν καρδιές στην Κρήτη, όπου αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από ανταλλαγή πυροβολισμών, στα Βορίζια.

Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) δεκάδες μαυροφορεμένοι συγγενείς και συγχωριανοί κατευθύνθηκαν προς την εκκλησία, όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 39χρονο.

Δεκάδες μαυροφορεμένοι περπατούν προς την Εκκλησία, συνοδεύοντας την νεκροφόρα. Την σιωπή σπάει το ανατριχιαστικό μοιρολόι της χήρας του 39χρονου, η οποία ακούγεται να φωνάζει με πόνο ψυχής: «Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάω μ’ ακούς;».

Η κηδεία του 39χρονου τελείται σε βαρύ και φορτισμένο κλίμα, καθώς συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον δικό τους άνθρωπο με τις κραυγές θρήνου να ακούγονται σε μεγάλη απόσταση.

Από νωρίς το πρωί σήμερα, δεκάδες συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι της οικογένειας Καργάκη, στην είσοδο του χωριού, πενθώντας και μοιρολογώντας τον Φανούρη.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στελέχη της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών μονάδων έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία του χωριού -γύρω από την εκκλησία, το νεκροταφείο, το σπίτι του νεκρού και τους δρόμους που οδηγούν στα σπίτια της άλλης οικογένειας.

Παράλληλα, αστυνομικά μπλόκα έχουν στηθεί στις εισόδους από Καμάρες και Ζαρό, με συνεχείς ελέγχους σε κάθε όχημα.

Δείτε το βίντεο: