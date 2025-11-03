Βρετανία: 4 τραυματίες και χάος στα δρομολόγια από τον εκτροχιασμό τρένου – Κατολίσθηση οδήγησε στο ατύχημα

Βρετανία: 4 τραυματίες και χάος στα δρομολόγια από τον εκτροχιασμό τρένου – Κατολίσθηση οδήγησε στο ατύχημα

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Κάμπρια της Βρετανίας, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις και διακοπές στα δρομολόγια.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:10 π.μ. τοπική ώρα, όταν η αμαξοστοιχία της γραμμής Avanti West Coast, που είχε αναχωρήσει από τη Γλασκώβη στις 4:28 με προορισμό το Λονδίνο, εκτροχιάστηκε στην περιοχή Shap, ανάμεσα στους σταθμούς Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District, πάνω στη γραμμή West Coast Main Line.

Όλες οι γραμμές στο σημείο έχουν αποκλειστεί, με τις διακοπές στα δρομολόγια να αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος της ημέρας.


Οι επιβάτες παρέμειναν μέσα στο τρένο για περίπου τρεις ώρες προτού απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο.


Συνολικά, 87 από τους 130 επιβάτες εξετάστηκαν από παραϊατρικό προσωπικό, με τέσσερις να φέρουν«ελαφρά τραύματα», παρά τις αρχικές αναφορές περί μηδενικών τραυματισμών από τη Network Rail και την υπουργό Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε: «Μπορούμε τώρα να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αποσύρει την κατάσταση μείζονος περιστατικού και αποδεσμεύουμε δυνάμεις από το σημείο. Οι συνάδελφοί μας εξέτασαν συνολικά 87 ασθενείς, εκ των οποίων μόνο τέσσερις υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Κανείς δεν χρειάστηκε περαιτέρω νοσηλεία και όλοι έλαβαν εξιτήριο από το κοντινό κέντρο υποδοχής. Επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη με τους συνεργάτες μας καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης».

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι προηγήθηκε κατολίσθηση πριν από τον εκτροχιασμό, σύμφωνα με τη Manchester Evening News.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το τρένο να έχει βγει από τις ράγες, με εμφανείς ζημιές στο μπροστινό βαγόνι, σε μια περιοχή δύσβατη, καθώς το σημείο των γραμμών βρίσκεται σε μεγάλο ύψος από το έδαφος.

Ο βουλευτής του Westmorland και πρώην αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Τιμ Φάρον, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Είμαι βαθιά ανήσυχος ακούγοντας τα νέα που έρχονται από το Shap σήμερα το πρωί. Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους επιβάτες του τρένου και τους διασώστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο».


Ο διευθυντής λειτουργίας της Network Rail, Σαμ ΜακΝτούγκαλ, δήλωσε: «Οι επιβάτες και το πλήρωμα, συνολικά 87 άτομα, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το τρένο και μεταφέρθηκαν στο κοντινό ξενοδοχείο Shap Wells Hotel, εδώ στην Κάμπρια, όπου το προσωπικό, οι συνάδελφοι και οι διασώστες έκαναν εξαιρετική δουλειά φροντίζοντας για την ευημερία όλων. Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί ούτε μεταξύ των επιβατών ούτε του προσωπικού της υπηρεσίας».

Πρόσθεσε ότι «οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως το τρένο χτυπήθηκε από κατολίσθηση πριν εκτροχιαστεί. Ο σχεδιασμός του συρμού λειτούργησε εξαιρετικά, καθώς το όχημα παρέμεινε όρθιο, αν και το μπροστινό βαγόνι εκτροχιάστηκε».

Όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί «πλήρης και διεξοδική έρευνα» για τα αίτια του συμβάντος.


Η γενική γραμματέας της Ένωσης Προσωπικού Σιδηροδρόμων (TSSA), Μαριάμ Εσλαμντούστ, χαρακτήρισε τον εκτροχιασμό «πολύ σοβαρό και άξιο διεξοδικής έρευνας».

«Είναι πάντοτε ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο όταν ένα τρένο βγαίνει από τις ράγες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, επομένως ήταν σωστό να κηρυχθεί μείζον περιστατικό», σημείωσε.

Προειδοποίησε επίσης ότι θα υπάρξουν «σημαντικές διακοπές» στα δρομολόγια τις επόμενες ημέρες στη γραμμή West Coast Mainline, υπογραμμίζοντας: «Ωστόσο, τα μέλη μας γνωρίζουν ότι αυτό είναι αναγκαίο ώστε να έχουμε απαντήσεις και να κατανοήσουμε καλύτερα τι οδήγησε στο περιστατικό στην Κάμπρια».

