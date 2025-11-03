Εκτροχιασμός τρένου στην Κάμπρια – Συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Enikos Newsroom

διεθνή

Εκτροχιασμός τρένου στην Κάμπρια – Συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Κάμπρια, στη βορειοδυτική Αγγλία, όταν τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο χωριό Σαπ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ των σταθμών Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District.


Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι έχει αποστείλει «δυνάμεις» στην περιοχή, έπειτα από αναφορές ότι «ένα τρένο εκτροχιάστηκε» στο σημείο.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε πως οι άνθρωποι θα λάβουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται το συντομότερο δυνατό». Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως στο σημείο βρίσκονται και άλλα συνεργεία εκτάκτου ανάγκης.


Η εταιρεία Avanti West Coast ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι «λόγω εκτροχιασμού τρένου μεταξύ Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District, όλες οι γραμμές είναι αποκλεισμένες».

Η ίδια προειδοποίησε τους επιβάτες ότι «συνιστούμε έντονα στους πελάτες μας να μην ταξιδέψουν βόρεια του Preston σήμερα». Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια που διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς «ενδέχεται να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν έως και 120 λεπτά».


Ανάρτηση της National Rail στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι επηρεάζεται και η γραμμή Transpennine Express.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι έχει κηρυχθεί σοβαρό περιστατικό κοντά στο Σαπ του Κάμπρια, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής «αναφερόμενοι τραυματισμοί».

Όπως δήλωσε: «Έχω ενημερωθεί για το περιστατικό αυτό περίπου πριν από μισή ώρα. Γνωρίζω ότι έχει κηρυχθεί σοβαρό περιστατικό. Δεν υπάρχουν αναφερόμενοι τραυματισμοί. Θα εργαστούμε άμεσα για να εξασφαλίσουμε ότι οι επιβάτες θα μπορέσουν να κατέβουν από το τρένο με ασφάλεια. Θα παραμείνω σε συνεχή επαφή με την εταιρεία λειτουργίας του τρένου και με το Τμήμα Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χαμηλά τα ποσοστά μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα-Συσχέτιση με την παιδική παχυσαρκία

4 συμπτώματα του διαβήτη τύπου 2 που μπορεί να αγνοήσουμε – Το ένα εμφανίζεται κυρίως τη νύχτα

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που κλείνουν από σήμερα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιες είναι οι πληροφορίες του enikonomia.gr

Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp μετά τις νέες επιθέσεις;

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα
περισσότερα
10:30 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Λονδίνο: Νέο βίντεο δείχνει τον δράστη να καταδιώκει επιβάτες στην «αποβάθρα του τρόμου» – Φώναζε «Ο Διάβολος δεν θα νικήσει»

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε τρένο που εκτελούσε το ...
10:24 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ταυτοποίησε τις τρεις σορούς που παρέδωσε χθες η Χαμάς – Ανήκουν σε ομήρους

Οι σοροί που παραδόθηκαν από τη Χαμάς χθες, Κυριακή, ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις Ισραη...
09:46 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Καμτσάτκα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της χερ...
09:36 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να παρέμβει στη δίκη του Νετανιάχου γιατί «δεν τον μεταχειρίζονται πολύ καλά» – «Η εκεχειρία στη Γάζα είναι πολύ σταθερή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ανοιχτά την πρόθεσή του να παρέμβει στη δίκη του Ισ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς