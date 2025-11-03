Εκτροχιασμός τρένου στην Κάμπρια – Συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Κάμπρια, στη βορειοδυτική Αγγλία, όταν τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο χωριό Σαπ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ των σταθμών Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District.

BREAKING: Paramedics have been sent to a train derailment in Cumbria. pic.twitter.com/y9EPWdNde7 — Good Morning Britain (@GMB) November 3, 2025



Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι έχει αποστείλει «δυνάμεις» στην περιοχή, έπειτα από αναφορές ότι «ένα τρένο εκτροχιάστηκε» στο σημείο.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε πως οι άνθρωποι θα λάβουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται το συντομότερο δυνατό». Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως στο σημείο βρίσκονται και άλλα συνεργεία εκτάκτου ανάγκης.

BREAKING: Cumbria train derailment live updates as major incident declaredhttps://t.co/sCJADSrYtq — Liverpool Echo (@LivEchonews) November 3, 2025



Η εταιρεία Avanti West Coast ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι «λόγω εκτροχιασμού τρένου μεταξύ Penrith North Lakes και Oxenholme Lake District, όλες οι γραμμές είναι αποκλεισμένες».

Η ίδια προειδοποίησε τους επιβάτες ότι «συνιστούμε έντονα στους πελάτες μας να μην ταξιδέψουν βόρεια του Preston σήμερα». Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια που διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς «ενδέχεται να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν έως και 120 λεπτά».

⚠️All lines are blocked north of Preston due to a derailed train between Penrith North Lakes and Oxenholme Lake District. Please do not attempt to travel north of Preston today. 🎟️Customers with tickets for journeys north of Preston dated 3 November will be able to use their… — Avanti West Coast (@AvantiWestCoast) November 3, 2025



Ανάρτηση της National Rail στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι επηρεάζεται και η γραμμή Transpennine Express.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι έχει κηρυχθεί σοβαρό περιστατικό κοντά στο Σαπ του Κάμπρια, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής «αναφερόμενοι τραυματισμοί».

Όπως δήλωσε: «Έχω ενημερωθεί για το περιστατικό αυτό περίπου πριν από μισή ώρα. Γνωρίζω ότι έχει κηρυχθεί σοβαρό περιστατικό. Δεν υπάρχουν αναφερόμενοι τραυματισμοί. Θα εργαστούμε άμεσα για να εξασφαλίσουμε ότι οι επιβάτες θα μπορέσουν να κατέβουν από το τρένο με ασφάλεια. Θα παραμείνω σε συνεχή επαφή με την εταιρεία λειτουργίας του τρένου και με το Τμήμα Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων».