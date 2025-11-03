Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Καμτσάτκα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, προκαλώντας ανησυχία αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 5,8 βαθμών (αρχικά «έδειξε» 6,3 βαθμούς) της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 14 χιλιομέτρων.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), κατέγραψε τη δόνηση στους 6,4 βαθμούς και με εστιακό βάθος τα 28 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Η Χερσόνησος της Καμτσάτκα, μήκους περίπου 1.250 χιλιομέτρων, βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς κατά μήκος της εκτείνεται η Τάφρος των Κουριλών–Καμτσάτκα, όπου οι σεισμοί μεγάλου βάθους και τα τσουνάμι είναι συχνό φαινόμενο.

Η περιοχή έχει στο παρελθόν βιώσει ισχυρότατους σεισμούς, μεταξύ των οποίων εκείνον της 17ης Οκτωβρίου 1737, με μέγεθος περίπου 9,3 Ρίχτερ, και της 5ης Νοεμβρίου 1952, με μέγεθος 9 Ρίχτερ. Πιο πρόσφατα, στις 18 Ιουλίου 2017, σημειώθηκε σεισμός 7,7 Ρίχτερ, ενώ στις 30 Ιουλίου 2025 είχε καταγραφεί σεισμός 8,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 21 χιλιομέτρων.