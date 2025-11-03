Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Καμτσάτκα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Καμτσάτκα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, προκαλώντας ανησυχία αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 5,8 βαθμών (αρχικά «έδειξε» 6,3 βαθμούς) της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 14 χιλιομέτρων.

Πηγή: EMSC

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), κατέγραψε τη δόνηση στους 6,4 βαθμούς και με εστιακό βάθος τα 28 χιλιόμετρα.

Πηγή: GFZ

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Η Χερσόνησος της Καμτσάτκα, μήκους περίπου 1.250 χιλιομέτρων, βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς κατά μήκος της εκτείνεται η Τάφρος των Κουριλών–Καμτσάτκα, όπου οι σεισμοί μεγάλου βάθους και τα τσουνάμι είναι συχνό φαινόμενο.

Η περιοχή έχει στο παρελθόν βιώσει ισχυρότατους σεισμούς, μεταξύ των οποίων εκείνον της 17ης Οκτωβρίου 1737, με μέγεθος περίπου 9,3 Ρίχτερ, και της 5ης Νοεμβρίου 1952, με μέγεθος 9 Ρίχτερ. Πιο πρόσφατα, στις 18 Ιουλίου 2017, σημειώθηκε σεισμός 7,7 Ρίχτερ, ενώ στις 30 Ιουλίου 2025 είχε καταγραφεί σεισμός 8,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 21 χιλιομέτρων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χαμηλά τα ποσοστά μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα-Συσχέτιση με την παιδική παχυσαρκία

4 συμπτώματα του διαβήτη τύπου 2 που μπορεί να αγνοήσουμε – Το ένα εμφανίζεται κυρίως τη νύχτα

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που κλείνουν από σήμερα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιες είναι οι πληροφορίες του enikonomia.gr

Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp μετά τις νέες επιθέσεις;

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα
περισσότερα
10:30 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Λονδίνο: Νέο βίντεο δείχνει τον δράστη να καταδιώκει επιβάτες στην «αποβάθρα του τρόμου» – Φώναζε «Ο Διάβολος δεν θα νικήσει»

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε τρένο που εκτελούσε το ...
10:24 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ταυτοποίησε τις τρεις σορούς που παρέδωσε χθες η Χαμάς – Ανήκουν σε ομήρους

Οι σοροί που παραδόθηκαν από τη Χαμάς χθες, Κυριακή, ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις Ισραη...
10:13 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Εκτροχιασμός τρένου στην Κάμπρια – Συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Κάμπρια, στη βορειοδυτική Αγγλία, όταν...
09:36 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να παρέμβει στη δίκη του Νετανιάχου γιατί «δεν τον μεταχειρίζονται πολύ καλά» – «Η εκεχειρία στη Γάζα είναι πολύ σταθερή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ανοιχτά την πρόθεσή του να παρέμβει στη δίκη του Ισ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς