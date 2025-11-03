42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στον Μαραθώνα λόγω της διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στον Μαραθώνα λόγω της διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Μαραθώνα λόγω της διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, από τις 12.00 έως τις 15.30 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών στους παρακάτω οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της αφετηρίας της κλασσικής διαδρομής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.

Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Εντυπωσιακή αύξηση 121,4% στις υιοθεσίες από μονογονεϊκές οικογένειες

Η κατανάλωση τυριού μία φορά την εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της άνοιας – Ποια είναι τα καλύτερα;

Φορολογικό νομοσχέδιο: Αυτό είναι το υπόμνημα της ΠΟΜΙΔΑ προς τη Βουλή για τις διατάξεις περί φορολογίας ακινήτων

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ερευνητές «ενσάρκωσαν» γενετική AI σε ρομποτική σκούπα – Άρχισε να μιμείται τον Robin Williams

Τεστ προσωπικότητας: Το παγούρι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον τυπο του χαρακτήρα σας
περισσότερα
15:06 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 55χρονο που πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο – Θα δικαστεί στο Αυτόφωρο

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας στον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμ...
14:51 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κορωπί: Την επιμέλεια των παιδιών της ζητεί η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλειά τους»

Αίτηση για επιστροφή της επιμέλειας των παιδιών στην ίδια κατέθεσε στη εισαγγελία ανηλίκων η 4...
14:27 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στα Βορίζια: Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου – Ανατριχιάζει το μοιρολόι της χήρας – ΒΙΝΤΕΟ

Ραγίζουν καρδιές στην Κρήτη, όπου αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη,...
14:05 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Δήμαρχος Ηρακλείου μετά το μακελειό στα Βορίζια: «Να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι θα τεθεί τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη»

Την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς