Σερβία: Τεταμένη η κατάσταση έξω από τη Βουλή – Μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ άρχισε απεργία πείνας

Ηρεμία επικρατεί έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας, όπου χθες, Κυριακή, το βράδυ σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και πολίτες που συμπαραστέκονταν στην απεργό πείνας Dijana Hrka.

Η μητέρα θύματος της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ άρχισε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για τον θάνατο του γιού της και άλλων 15 ανθρώπων.

Υποστηρικτές του Προέδρου της Δημοκρατίας επιτέθηκαν πετώντας αντικείμενα, φωτοβολίδες και βόμβες κρότου προς το σημείο που βρισκόταν η Ντίανα Χρκα. Οι πολίτες που συμπαραστέκονται στην μητέρα απεργό πείνας ανταπέδωσαν.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές και έτσι αποφεύχθηκε κλιμάκωση της έντασης.

Από σήμερα το μεσημέρι άρχισαν ξανά να συγκεντρώνονται πολίτες γύρω από την Dijana Hrka, ενώ τήρησαν 16 λεπτά σιγής στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας του Νόβι Σαντ.

Dijana Hrka prvu noć u štrajku gladju provela je pod vedrim nebom! pic.twitter.com/ZomOFuMgYr — Жељко Бошковић Жак (@ZeljkoBosk10720) November 3, 2025

Παράλληλα, φτάνουν συνεχώς άτομα και στον καταυλισμό των υποστηρικτών του Βούτσιτς.

Η Hrka, της οποίας ο γιος Στέφαν έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο N1 ότι δεν φοβάται, συνεχίζει την απεργία πείνας και γνωρίζει πολύ καλά τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί.

«Το πιο σημαντικό για μένα είναι η στήριξη – σημαίνει ότι είμαστε ενωμένοι. Και πιστεύω ότι θα ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση, με την έννοια της προκήρυξης εκλογών και της ικανοποίησης των αιτημάτων των φοιτητών», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν φοβάται και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την απεργία πείνας, «γιατί ξέρει γιατί βρίσκεται εκεί και δεν θα παραιτηθεί από τον στόχο της».

Αυτή την στιγμή δεν γίνονται επεισόδια, ωστόσο η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Danas