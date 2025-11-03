Σταματίνα Τσιμτσιλή για την σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη: «Την είχε πολύ ψηλά και μιλούσε με πολύ όμορφα λόγια και για εκείνη και τα παιδιά τους»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Φωτογραφία: Instagram/stam_tsimtsili

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η Κίλι Σφακιανάκη, πέθανε σε ηλικία 62 ετών. Η πολυαγαπημένη σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής και η συνοδοιπόρος του σε αυτή τη ζωή, γνωρίστηκαν στην Κω το 1984, όπου εκείνη είχε βρεθεί για καλοκαιρινές διακοπές, και παντρεύτηκαν το 1991. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη σημερινή (3/11) εκπομπή της, αναφέρθηκε στη δυσάρεστη είδηση και στα όσα είχε πει στο παρελθόν ο Νότης Σφακιανάκης για την σύζυγό του και την οικογένειά τους.

Στην αρχή, η παρουσιάστρια είπε ότι: «Θέλω να αναφερθώ σε μία δυσάρεστη είδηση. Μπορεί ο αγαπημένος καλλιτέχνης, ο Νότης Σφακιανάκης να έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας πολύ συνειδητά τα τελευταία χρόνια, αυτό όμως που ξέραμε και όσοι είχε τύχει να τον γνωρίζουμε… Εγώ του είχα πάρει κάποια στιγμή μία συνέντευξη και είχε μιλήσει για την αγάπη που έχει στην οικογένειά του, στην σύζυγό του που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή».

Συνεχίζοντας, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε ότι: «Να πούμε ότι χθες, ανήμερα των γενεθλίων του, “έφυγε” σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 62 ετών. Οι πληροφορίες δεν είναι πολλές. Την είδηση τη μάθαμε από το Instagram της Ρούλας Χάμου, η οποία βρίσκεται κοντά στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έπασχε από Πάρκινσον και δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Μία πολύ νέα γυναίκα».

«Να πούμε ότι ο Νότης Σφακιανάκης μπορεί να έχει κατηγορηθεί για πολλά, για τις απόψεις του, για τον δυναμισμό του, αλλά την σύζυγό του την είχε πολύ ψηλά και μιλούσε με πολύ όμορφα λόγια και για εκείνη και για τα παιδιά τους και για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει», κατέληξε η παρουσιάστρια.

