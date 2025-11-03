Η μάχη του Σαββατοκύριακου

Η μάχη του Σαββατοκύριακου

Στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, που υποδέχθηκε φέτος δύο νέες εκπομπές, την πρωτιά διατηρεί ο Νίκος Μάνεσης στον Alpha. Με βάση την Reallife, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συγκεντρώνει από τις αρχές της σεζόν έως το τέλος Οκτωβρίου ποσοστό 14,4%, έναντι 15,3% πέρυσι.

Απώλεια σχεδόν 1,5 μονάδας σε σχέση με πέρυσι «μετρά» η Σίσσυ Χρηστίδου στο Mega. Το «Χαμογέλα και πάλι», που μετακινήθηκε φέτος σε νέα ώρα έναρξης στις 9:20, σημειώνει στο κοινό 18-54 μέσο όρο τηλεθέασης 11,7%, έναντι 13,2% την περασμένη σεζόν.

Σταθεροί στο 9,8% (έναντι 10% πέρυσι) παραμένουν οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ. Η Ελένη Τσολάκη, που κάνει τα πρώτα της βήματα στον αέρα του ΑΝΤ1 με την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», συγκεντρώνει μέσο όρο 9%, ενώ το επίσης νεοσύστατο «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου σημειώνει μέσο όρο 4,5%.

