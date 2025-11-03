Ο Δικαστής: Ο Σταβέρης υποψιάζεται πως ο ένοχος είναι ο αυτόπτης μάρτυρας- Απόψε η συγκλονιστική συνέχεια

Νάντια Ρηγάτου

Media

Καθηλωτικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ο Δικαστής” απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Κι ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) είναι έτοιμος να παραλάβει το «κλεμμένο» αμάξι του, αποκαλύπτεται ότι είναι το ίδιο αμάξι που εμβόλισε και τραυμάτισε τον γιο του Σταβέρη.

Από την άλλη, ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) που έχει βρει στον τόπο του ατυχήματος τη συσκευή εισπνοών, υποψιάζεται ότι ο ένοχος είναι ο Χρήστος, ο αυτόπτης μάρτυρας (Μιχάλης Αρτεμισιάδης) και τον ψάχνει για να του μιλήσει.

Και όσο γίνονται όλα αυτά, η Σόνια (Νόνη Ιωαννίδου) επισκέπτεται τον εγγονό της Άλκη (Νικόλας Χαλκιαδάκης) για να τον φροντίσει, αλλά βρίσκει κάτι που θα την σοκάρει.

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

 

