Κορωπί: Την επιμέλεια των παιδιών της ζητεί η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλειά τους»

Αίτηση για επιστροφή της επιμέλειας των παιδιών στην ίδια κατέθεσε στη εισαγγελία ανηλίκων η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της, στο Κορωπί. Σημειώνεται ότι με εισαγγελική εντολή τα παιδιά νοσηλεύονται στο «Παίδων».

«Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον. Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παρολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», αναφέρεται στην αίτηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη φυλακή ο 50χρονος – Είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε ταξίδι

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος δράστης έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του. Απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο δράστης είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στον χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα σε αυτή την κατάσταση.

Σημειώνεται ότι την στιγμή της κακοποίησης στο σπίτι της οικογένειας βρίσκονταν και τα δύο αγοράκια της οικογένειας, ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών αντίστοιχα. Ο 50χρονος δράστης φέρεται να γρονθοκόπησε άγρια την 40χρονη από τη Λιθουανία, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για τον ίδιο λόγο, αφού είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.