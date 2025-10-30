Κορωπί: «Την περιμένω να καταθέσει όσα ξέρει» λέει ο 50χρονος – Οι διαφορετικές εκδοχές του ζευγαριού για τον ξυλοδαρμό και τα νεότερα για την υγεία της 40χρονης

Nέες δηλώσεις από τον 50χρονο που προφυλακίστηκε για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την στιγμή, μάλιστα, που η γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν για μέρες στη ΜΕΘ, αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο, καθώς η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο 50χρονος πήρε τον δρόμο για την φυλακή, ενώ στην απολογία του επέμεινε στις αρχικές του θέσεις, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν αυτός που με τα βάναυσα χτυπήματά του οδήγησε την σύντροφό του στην εντατική, επισημαίνοντας ότι έλειπε σε ταξίδι.

«Δεν θα πείραζα ούτε την ίδια ούτε το παιδί»

«Έχω και το αποδεικτικό εισιτήριο της πτήσης μου. Μπήκα στο σπίτι. Δεν παρατήρησα να υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Είδα την σύντροφό μου χτυπημένη και αμέσως κάλεσα την αστυνομία για βοήθεια. Την τράβηξα και φωτογραφία την οποία έχω στο κινητό μου και φαίνονται τα σημάδια κακοποίησης» φέρεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος σε νέες δηλώσεις του στο Mega.

«Παρατήρησα ότι στον χώρο υπήρχαν λεκέδες αίματος που ήταν ξεραμένοι και θεωρώ ότι ίσως την ίδια μέρα αλλά πολύ νωρίτερα χτυπήθηκε. Δεν το έχω κάνει εγώ. Δεν θα πείραζα ούτε την ίδια ούτε το παιδί. Θέλω να γίνει καλά και περιμένω και την ίδια να καταθέσει όσα ξέρει», συμπλήρωσε ακόμη ο κατηγορούμενος.

«Έχουμε τα θέματά μας, όλοι έχουμε θέματα»

H 40χρονη γυναίκα μίλησε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, μέσα από το νοσοκομείο, για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της στο Κορωπί, με τα σημάδια της κακοποίησης στο πρόσωπό της να είναι εμφανή. Όπως ανέφερε, δεν θυμάται τίποτα για τα χτυπήματα που δέχθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ μεταξύ άλλων χαρακτήρισε λάθος την σύλληψη του συντρόφου της, υπογραμμίζοντας πως «δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Περιμένω να επανέλθει η μνήμη μου».

«Δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε. Δεν το πιστεύω» τόνισε η ίδια, εξηγώντας ότι «στην πραγματικότητα είμαστε μια κανονική οικογένεια. Έχουμε τα θέματά μας, όλοι έχουμε θέματα».

Παράλληλα, η λαχτάρα και η αγωνία της 40χρονης να δει τους δυο γιους της που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, είναι μεγάλη. «Ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ χώρια τους απ’ όταν γεννήθηκαν. Με κανένα από τα δύο. Και το μωρό μου. Το θηλάζω το μωρό μου. Και θέλω να τα αγκαλιάσω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να είμαστε μαζί, ξανά μαζί η οικογένειά μας, τα παιδιά μας κι εγώ. Και με τον… θα βρούμε λύση στην πορεία, όταν επανέλθει η μνήμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι τα παιδιά μου κι αυτά εμένα», σημείωσε ακόμη η γυναίκα.

Οι διαφορετικές εκδοχές της 40χρονης και του 50χρονου

Υπενθυμίζεται ότι ο σύντροφός της είχε υποστηρίξει ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ληστών που μπήκαν στο σπίτι τους, παρόλο που αμέσως μετά το συμβάν ο 4χρονος γιος τους ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Από την πλευρά της, η 40χρονη, φαίνεται πως παρουσίασε ένα άλλο σενάριο, σε ερώτηση για το ποιος της επιτέθηκε, καθώς όπως είπε: «Mπορεί να ήταν οι γείτονες (που μου επιτέθηκαν). Καπνίζω. Βγαίνω έξω ότι βάζω τα παιδιά μου για ύπνο το βράδυ και τους έχω ακούσει να το σχολιάζουν. Ότι ”δεν καπνίζει μέσα, ότι καπνίζει έξω”. Έχω δύο μικρά παιδιά, γιατί να καπνίζω μέσα; Ίσως μυρίζουν τα σπίτια τους ή κάτι».

Πλέον η υγεία της 40χρονης εξελίσσεται ομαλά, ενώ ο πατέρας της βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλευρό της ίδιας και των δυο της παιδιών που φιλοξενούνται στο Παίδων.

Η 40χρονη αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες. Ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν όντως λόγω των χτυπημάτων η ίδια έχει ξεχάσει τα όσα φρικτά συνέβησαν μέσα στο σπίτι της ή πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια να προστατέψει τον 50χρονο λόγω της υπερβολικής αγάπης που του έχει.

«Ήταν ένας κοινός καβγάς» λέει η 40χρονη για την επίθεση που υπέστη το 2023

Για την επίθεση που φέρεται να υπέστη η γυναίκα το 2023 και πάλι από τον σύντροφο της, η 40χρονη είπε: «Ήταν μια κοινή… ένας καβγάς που είχαμε. Είχαμε έναν τσακωμό. Ήταν ένας ενδοοικογενειακός καβγάς. Τίποτα το ιδιαίτερο», ενώ σε ερώτηση για το αν προσπαθεί να προστατεύσει τον σύντροφό της απάντησε: «Τον αγαπώ σαν σύντροφο. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα».

«Έχουμε διαφωνίες και τέτοια πράγματα, αλλά είμαστε μια κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί όμως, δεν είναι μια συνήθης κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως, όταν τσακωνόμαστε κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας κι αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις και καλές στο παρελθόν», κατέληξε.

Η φωτογραφία-σοκ

Το φως της δημοσιότητας είδε και μια φωτογραφία της 40χρονης, που καταγράφει τα βάναυσα χτυπήματα που δέχθηκε, με τα σημάδια στο πρόσωπο της να μαρτυρούν την κακοποίηση, παρόλο που η ίδια υποστηρίζει ότι δεν θυμάται πώς αυτά προκλήθηκαν.

«Μιλάμε για μία γυναίκα η οποία φέρει πίσω της ιστορικό και άλλης κακοποίησης από τον συγκεκριμένο σύντροφό της, όπως έχει δηλώσει. Το κύριο μέλημά της είναι να βρεθεί κοντά στα παιδιά της. Ο φόβος τον οποίο ασκεί ο κακοποιητής πάνω στο θύμα είναι κάτι το οποίο τον κάνει να γίνεται ελέγξιμος», είπε ο δικηγόρος της 40χρονης.

Δείτε την φωτογραφία-σοκ από τα χτυπήματα της 40χρονης: