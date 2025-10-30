Ξυλοδαρμός στο Κορωπί: Σοκ προκαλούν τα σημάδια στο πρόσωπο της 40χρονης μετά την κακοποίηση – «Δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε»

Η 40χρονη γυναίκα που μέχρι πριν από λίγες ημέρες νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη «σπάει» την σιωπή της μέσα από το νοσοκομείο και μιλάει για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της στο Κορωπί. Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφία που καταγράφει τα βάναυσα χτυπήματα που δέχθηκε, με τα σημάδια στο πρόσωπο της να μαρτυρούν την κακοποίηση. Η ίδια ωστόσο μέχρι στιγμής υποστηρίζει ότι δεν θυμάται πώς αυτά προκλήθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, μετά την απολογία του ο 50χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του, αλλά και του παιδιού τους, πήρε τον δρόμο για την φυλακή. Ο ίδιος, όπως έχει γίνει γνωστό επιμένει ότι δεν ήταν αυτός που την έστειλε στην εντατική.

«Ακόμη δεν θυμάμαι καθαρά τι έγινε. Ακόμη δεν έχω το κινητό μου, το αυτοκίνητό μου, θυμάμαι ότι υποτίθεται πως θα πηγαίναμε να πάρουμε τον 50χρονο (σύντροφό της) από το αεροδρόμιο, υποτίθεται ότι θα ερχόταν και ήταν τα γενέθλιά του. Τώρα εάν αυτό συνέβη ή όχι, δεν θυμάμαι», είπε αρχικά η ίδια μιλώντας στο Mega.

Τα γαλαζοπράσινα μάτια της είναι χτυπημένα και το ένα σχεδόν δεν ανοίγει. Η φωτογραφία με τα σημάδια στο πρόσωπο της γυναίκας προκαλεί σοκ:

«Δεν θυμάμαι»

Η ίδια αναφέρει ότι για τα χτυπήματα που δέχθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι δεν θυμάται τίποτα, ενώ μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει λάθος την σύλληψη του συντρόφου της. Για το εάν την χτύπησε ο σύντροφός της, η ίδια λέει ότι: «Αυτό δεν μπορώ να το πω ακόμη. Γιατί δεν.. η μνήμη μου… ακόμη δεν θυμάμαι τα πάντα. Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε. Δεν το πιστεύω. Γιατί ο πατέρας των παιδιών μου, που μένει στο εξωτερικό να επιστρέψει και να μου επιτεθεί; Αυτό είναι πολύ τρελό. Όχι. Καημένε… . Και καημένη οικογένειά μας… τόσες φήμες και διάφορα… στην πραγματικότητα είμαστε μια κανονική οικογένεια. Έχουμε τα θέματά μας, όλοι έχουμε θέματα».

Όσον αφορά το γεγονός ότι ο 50χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή, η γυναίκα φέρεται να σχολίασε ότι: «Ναι και δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Περιμένω να επανέλθει η μνήμη μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο σύντροφός της υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ληστών που μπήκαν στο σπίτι τους, εκείνη, όμως, φαίνεται πως παρουσιάζει ένα άλλο σενάριο, καθώς όπως λέει «μπορεί να ήταν οι γείτονες (που μου επιτέθηκαν). Καπνίζω. Βγαίνω έξω ότι βάζω τα παιδιά μου για ύπνο το βράδυ και τους έχω ακούσει να το σχολιάζουν. Ότι ”δεν καπνίζει μέσα, ότι καπνίζει έξω”. Έχω δύο μικρά παιδιά, γιατί να καπνίζω μέσα; Ίσως μυρίζουν τα σπίτια τους ή κάτι».

«Με τον… θα βρούμε λύση στην πορεία»

Πλέον η υγεία της 40χρονης εξελίσσεται ομαλά, ενώ ο πατέρας της βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλευρό της ίδιας και των δυο της παιδιών που φιλοξενούνται στο Παίδων. Ο πατέρας της είναι γνωστός επιστήμονας στον τομέα της Ψυχιατρικής, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα οικογένειας και σεξουαλικής αγωγής στη Λιθουανία. Ο ίδιος, ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες είχε αφήσει το δικό του σημάδι στην ψυχή της άτυχης γυναίκας.

Παράλληλα, η λαχτάρα και η αγωνία της 40χρονης να δει τους δυο γιους της που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, είναι μεγάλη. «Ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ χώρια τους απ’ όταν γεννήθηκαν. Με κανένα από τα δύο. Και το μωρό μου. Το θηλάζω το μωρό μου. Και θέλω να τα αγκαλιάσω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να είμαστε μαζί, ξανά μαζί η οικογένειά μας, τα παιδιά μας κι εγώ. Και με τον… θα βρούμε λύση στην πορεία, όταν επανέλθει η μνήμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι τα παιδιά μου κι αυτά εμένα», σημείωσε ακόμη η γυναίκα.

«Δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση, αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης»

Η 40χρονη στη συνέχεια περιέγραψε μια φυσιολογική καθημερινότητα: «Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση, αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλά με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ, ακόμη κι όταν είναι μακριά και ανυπομονούμε για την επιστροφή του. Τα τελευταία χρόνια, επειδή έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό και με άφησε με ένα μωρό που ήταν 4 μηνών κι ήμουν μόνη μου με τα αγόρι και το μωρό, ήμουν στενοχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί, αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Κι έτσι περίμενε. Ήμουν υπομονετική. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ και η ζωή προχωρούσε».

Για την επίθεση που φέρεται να υπέστη η γυναίκα το 2023 και πάλι από τον σύντροφο της, η 40χρονη είπε: «Ήταν μια κοινή… ένας καβγάς που είχαμε. Είχαμε έναν τσακωμό. Ήταν ένας ενδοοικογενειακός καβγάς. Τίποτα το ιδιαίτερο».

Στην ερώτηση αν προσπαθεί να προστατεύσει τον σύντροφό της απάντησε: «Τον αγαπώ σαν σύντροφο. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, έχουμε διαφωνίες και τέτοια πράγματα αλλά είμαστε μια κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί όμως, δεν είναι μια συνήθης κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως, όταν τσακωνόμαστε κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας κι αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις και καλές στο παρελθόν. Δυστυχώς ο …(σύντροφός της) δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου».

Εξιτήριο αναμένεται να πάρει η 40χρονη τις επόμενες ώρες

Η 40χρονη αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες. Ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν όντως λόγω των χτυπημάτων η ίδια έχει ξεχάσει τα όσα φρικτά συνέβησαν μέσα στο σπίτι της ή πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια να προστατέψει τον 50χρονο λόγω της υπερβολικής αγάπης που του έχει.

Όλα αυτά την ώρα που ο 50χρονος σύντροφος της πήρε τον δρόμο για την φυλακή καθώς ο ισχυρισμός του ότι το σπίτι τους έγινε στόχος διαρρηκτών δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στις Αρχές, όπως μετέδωσε το Star ότι: «Αρνούμαι τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, επέστρεψα στο αεροδρόμιο από την Εσθονία στη 13:20. Είχα μιλήσει με την σύντροφό μου και είχαμε κανονίσει να έρθει να με πάρει από το αεροδρόμιο, όμως δεν ήταν εκεί. Πήγα σπίτι με τα μέσα μεταφοράς, όπου την βρήκα σε αυτή την κατάσταση. Το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να γίνει καλά».

Οι νέες δηλώσεις από τον σύντροφο της 50χρονης που προφυλακίστηκε

Σε δήλωσή του στο Mega τόνισε ότι: «Έχω και το αποδεικτικό εισιτήριο της πτήσης μου. Μπήκα στο σπίτι. Δεν παρατήρησα να υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Είδα την σύντροφό μου χτυπημένη και αμέσως κάλεσα την αστυνομία για βοήθεια. Την τράβηξα και φωτογραφία την οποία έχω στο κινητό μου και φαίνονται τα σημάδια κακοποίησης.

Παρατήρησα ότι στον χώρο υπήρχαν λεκέδες αίματος που ήταν ξεραμένοι και θεωρώ ότι ίσως την ίδια μέρα αλλά πολύ νωρίτερα χτυπήθηκε. Δεν το έχω κάνει εγώ. Δεν θα πείραζα ούτε την ίδια ούτε το παιδί. Θέλω να γίνει καλά και περιμένω και την ίδια να καταθέσει όσα ξέρει».