Ξυλοδαρμός στο Κορωπί: «Με ενδιαφέρει μόνο να γίνει καλά» υποστηρίζει ο 50χρονος που προφυλακίστηκε – Τα πρώτα λόγια της 40χρονης στους συγγενείς της

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 50χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του, αλλά και του παιδιού τους, στο Κορωπί. Ο 50χρονος επιμένει ότι δεν ήταν αυτός που την έστειλε στην εντατική, ενώ το φως της δημοσιότητας βλέπουν και τα πρώτα λόγια της 40χρονης που ακόμη νοσηλεύεται, στους συγγενείς της.

Όπως έγραψε το enikos.gr, ο 50χρονος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν στο σπίτι, αλλά βρήκε την σύντροφό του στην συγκεκριμένη κατάσταση, όταν γύρισε από ταξίδι στο εξωτερικό. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι αυτές της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκων, αφού φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

«Είχαμε κανονίσει να έρθει να με πάρει από το αεροδρόμιο»

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις δικαστικές Αρχές ότι: «Αρνούμαι τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, επέστρεψα στο αεροδρόμιο από την Εσθονία στη 13:20.

Είχα μιλήσει με την σύντροφό μου και είχαμε κανονίσει να έρθει να με πάρει από το αεροδρόμιο, όμως δεν ήταν εκεί. Πήγα σπίτι με τα μέσα μεταφοράς, όπου την βρήκα σε αυτή την κατάσταση. Το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να γίνει καλά».

Στην απόφαση της προφυλάκισής του, μέτρησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όσα είπε ο 4χρονος γιος του ζευγαριού, ο οποίος είχε πει στους αστυνομικούς την ημέρα που η 40χρονη εντοπίστηκε άσχημα χτυπημένη, πως: «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Υπενθυμίζεται πάντως, πως οι αστυνομικοί μετά τον ξυλοδαρμό, είδαν στο κινητό του 50χρονου μια φωτογραφία με τη γυναίκα όρθια και χτυπημένη. Θεωρούν πολύ πιθανό ότι η φωτογραφία αυτή βγήκε κατά λάθος όταν τη χτυπούσε.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 40χρονης και τα πρώτα της λόγια μετά τον ξυλοδαρμό

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, η γυναίκα προς το παρόν δεν θυμάται τι έγινε τις κρίσιμες ώρες, όμως, πολύ γρήγορα θα δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη στο σπίτι στο Κορωπί.

Αυτή τη στιγμή η 40χρονη δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση, καθώς από την περασμένη Πέμπτη, εξαιτίας του άγριου ξυλοδαρμού, νοσηλευόταν στη ΜΕΘ.

Πλέον πηγαίνει καλύτερα και έχει βγει από την ΜΕΘ, ενώ έχει μιλήσει, μόνο στο περιβάλλον της, με τα όσα έχει πει να έχουν σχέση κυρίως με τα παιδιά της. «Θέλω να πάω σπίτι μου, θέλω να δω τα παιδιά μου. Δεν θυμάμαι τίποτα από όσα μου λέτε» φέρεται έχει πει σε συγγενείς της.

Τις επόμενες ημέρες, μόλις το επιτρέψει η υγεία της, η γυναίκα θα κληθεί να καταθέσει ρίχνοντας φως στην υπόθεση.

Νέα μαρτυρία από πρώην συνάδελφο της 40χρονης

Παράλληλα, όπως λένε όσοι γνωρίζουν καλά την 40χρονη, δύσκολο ήταν και το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και κυρίως ο αυστηρός πατέρας της, διάσημος ψυχίατρος στη Λιθουανία, με ειδίκευση στα θέματα οικογένειας, όπως μεταδίδει το Mega. Ο πατέρας της είναι στο πλευρό της και δίπλα στα εγγόνια του, τα οποία φιλοξενούνται στο Παίδων.

Ωστόσο, από το περιβάλλον της 40χρονης μεταφέρουν μία διαφορετική και σκληρή εικόνα από τα παιδικά χρόνια της γυναίκας.

«Γενικότερα δεν είχε καλή ζωή. Από μικρή δηλαδή έφυγε από πάνω από Αυστρία μόνο και μόνο για να ξεφύγει από τον πατέρα της, την κλείδωνε στο δωμάτιο. Είχε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή και εφηβική κιόλας. Προέρχεται από μία από μία πολύ αυστηρή οικογένεια Ευαγγελιστών», αναφέρει πρώην συνάδελφός της στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Είχε γίνει καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 50χρονος είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του το 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από 2 χρόνια, έγινε καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού, ωστόσο, η 40χρονη δεν ήθελε να απαγγελθούν κατηγορίες στον σύντροφό της και δεν ασκήθηκε κάποια ποινική δίωξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της 40χρονης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι γείτονες δεν γνώριζαν τίποτα.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, 3 ημέρες πριν από το συμβάν, ο 50χρονος είχε κλειδώσει την 40χρονη έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί. Γειτόνισσα, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε: «Την είδα που είχε κλειδωθεί απέξω και με κοίταζε. Ντρεπόταν να μου μιλήσει. Η κοπέλα φαινόταν στεναχωρημένη, αλλά όχι γδαρμένη».