Αργολίδα: Βαριές ποινές σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε 39χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου καταδίκασε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου σε κάθειρξη 18 και 15 ετών αντίστοιχα, χωρίς αναστολή, τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο της Νάντιας Κυριάκου σε τροχαίο που είχε γίνει στη Νέα Κίο της Αργολίδας.

Όπως μεταδίδει το argolika.gr, o ένας από τους κατηγορούμενους Ρομά και συγκεκριμένα ο οδηγός του αυτοκινήτου, καταδικάστηκε σε 18 χρόνια, ενώ ο συνοδηγός σε 15 χρόνια, με την κατηγορία του συνεργού.

Νωρίτερα, η Εισαγγελέας είχε προτείνει η ποινή κάθειρξης για τους δύο να είναι 18 και 16 χρόνια. Στη δίκη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους κατηγορούμενους δεν παρευρέθηκε, ενώ οι δικαστές δεν δέχθηκαν τα ελαφρυντικά (όπως αυτό του καθαρού ποινικού μητρώου) που πρότειναν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο στις 11 Οκτωβρίου 2024, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 39χρονη Νάντια Κυριάκου, μητέρα δύο παιδιών με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τροχαίο είχε γίνει στην παραλιακή οδό Νέας Κίου-Ναυπλίου και, όπως φάνηκε και από κάμερες που κατέγραψαν την κίνηση του αυτοκινήτου, εκείνο έτρεχε με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 170 χιλιομέτρων.

Μετά το τέλος της δίκης, τόσο ο πατέρας της Νάντιας όσο και ο συνήγορος κατηγορίας, εξέφρασαν της ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα το οποίο αποτελεί δικαίωση για την άτυχη γυναίκα.

Ο πατέρας της αδικοχαμένης γυναίκας, προχώρησε σε δηλώσεις με δάκρυα στα μάτια, αναφέροντας μεταξύ άλλων «ευχαριστώ πάρα πολύ την έδρα και τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε. Να αναπαυθεί η ψυχούλα της, να μην δουν (οι κατηγορούμενοι) άσπρη μέρα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, συγγνώμη».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις: