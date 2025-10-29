ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται επιδόματα 188 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

Enikos Newsroom

οικονομία

ΟΠΕΚΑ

Την Παρασκευή, 31/102025, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Την Παρασκευή, 31/102025, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι – 37.040.658 ευρώ
  • Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι – 94.063.944 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής:516 δικαιούχοι – 171.683ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι – 178.622 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι -4.868.812 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι-244.531 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι -36.053 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.205 δικαιούχοι -1.721.171 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 609.258

Σύνολο καταβολών: 188.108.716 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Υπουργείου Οικονομικών: Τι αποφασίστηκε για τη χρηματοδότηση των δήμων – Τα ανοιχτά ζητήματα

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Τι αλλάζει στα χρονοδιαγράμματα – Νέες εξαιρέσεις για επιχειρήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Αυτή είναι η πιο περίεργη τουριστική περιοχή – Άνδρας φέρεται να λιντσαρίστηκε και να κάηκε ζωντανός 6 ώρες μετά τη σύλληψή...
περισσότερα
21:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Στη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η FED

Αν και διχασμένη, η ομοσπονδιακή τράπεζα (FED), στις ΗΠΑ, μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά ένα τ...
10:55 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής για τις πυρκαγιές του 2025 – Όλες οι λεπτομέρειες

Μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, myAADE  γίνεται η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ γι...
09:22 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Οι ρυθμίσεις που «ξεκλειδώνουν» τα κλειστά σπίτια – Αναλυτικά τα κίνητρα

Μεγαλύτερο κίνητρο για να ανοίξουν και να διατεθούν προς ενοικίαση χιλιάδες κατοικίες που παρα...
08:25 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

«North Evia Pass 2025»: Τελευταία ημέρα για τις αιτήσεις – Πώς θα τις υποβάλετε και τι πρέπει να γνωρίζετε

Έως σήμερα, Τετάρτη (29/10) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το North Evia Pa...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς