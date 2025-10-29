Κορωπί: Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 50χρονος άνδρας από το Κορωπί, που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη σύντροφό του την περασμένη εβδομάδα.

Της Άννας Κανδύλη

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, αφού φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται. Όπως φέρεται να υποστήριξε δεν ήταν στο χώρο αλλά βρήκε την σύντροφό του στην συγκεκριμένη κατάσταση, όταν γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό.