Καραμέρος στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Κάποιος που επιλέγει να βαδίσει απευθείας στην κοινωνία, δεν μπορεί να είναι όμηρος συσχετισμών»

Έυη Απολλωνάτου

πολιτική

καραμέρος
Φωτογραφία: Intime

Για την κυβέρνηση, την ακρίβεια, την αγορά των Eurofighter από την Τουρκία αλλά και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ακρίβεια ο Γιώργος Καραμέρος τόνισε ότι «βεβαίως και έχουμε καταθέσει και όχι μόνο τις μειώσεις του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα που προκαλεί την ακρίβεια ή τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και κατασταλτικά. Όπως για παράδειγμα την δικαιολόγηση της τιμής αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι με φάκελο δικαιολόγησης τιμής προϊόντος και προφανώς όχι αυτή την φενάκη που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια δήθεν με την ΔΙΜΕΑ και τις συγχωνεύσεις των υπηρεσιών που στην πραγματικότητα κάνουν κάποιους τυπικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους».

Και συνέχισε: «Εμείς μιλάμε για καρτέλ σε διάφορους χώρους, στις τράπεζες, την ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, στην κινητή τηλεφωνία. Όταν το σήμα που δίνεται από την ηγεσία, από το Μαξίμου είναι μίας ανεξέλεγκτης λειτουργίας σε διάφορους τομείς (…) τότε ξέρετε ακόμη κι αν υπάρχει πρόθεση από τις υπηρεσίες, που είναι ισχνές (…) ό,τι και να κάνουν οι υπηρεσίες έχουν απέναντι τους ένα σύστημα το οποίο έχει απευθείας επικοινωνίας ή αισθάνεται ότι έχει κάλυψη από την ίδια την κυβέρνηση».

Για την μείωση της τιμής σε 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι «δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην ελληνική κοινωνία. Οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ είναι ικανοποιημένοι ότι μείωσαν 2.000 κωδικούς. Η κυβέρνηση πανηγύρισε στα Μέσα Ενημέρωσης. Οι πολίτες πηγαίνουν και βλέπουν ήσσονος σημασίας και χρησιμότητας προϊόντα με μειωμένες τιμές 5% και 6% όταν στα βασικά αγαθά δεν υπάρχει».

Επιπλέον για την πρόσφατη απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Καραμέρος σχολίασε: «Υπήρξε μία απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία που κάνει λόγο για παράλληλες πορείες με τον Αλέξη Τσίπρα που οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού, προοδευτικού πόλου. Αυτό δεν είναι συμπόρευση ούτε όλα αυτά που δημοσιογραφικά τοποθετήθηκαν τις πρώτες ώρες ή ημέρες. (…) Είναι μία διαπίστωση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, μία πρόθεση κι αν μου επιτρέπετε να σας πω μία ψύχραιμη απόφαση που δίνει την δυνατότητα σε στελέχη του κόμματος αλλά και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου να τοποθετούνται».

Ειδικότερα για τον Αλέξη Τσίπρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «προφανώς κάποιος που κάνει μία επιλογή να βαδίσει απευθείας στην κοινωνία αφήνοντας πίσω ένα κόμμα ή μία βουλευτική έδρα δεν μπορεί να είναι όμηρος ούτε συσχετισμών, ούτε μηχανισμών, ούτε προθέσεων, ούτε επιθυμιών ούτε βουλευτών ούτε ηγεσιών των κομμάτων. Νομίζω ότι αυτό λέει η κοινή λογική».

«Αυτό που θα κριθεί το επόμενο διάστημα εκτιμώ, είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος, αν όχι ο ικανότερος, να ηγηθεί της ανασυγκρότησης της Κεντροαριστεράς. Τώρα αν θα δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας παρών αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες», ανέφερε ο Γιώργος Καραμέρος.

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο κανόνας «πέντε την ημέρα» που χαρίζει υγεία; Τι έδειξε νέα μελέτη με χρήση AI

Με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ενισχύονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία

Σχολικά γεύματα: Αρχίζει σήμερα το πρόγραμμα για 231.062 μαθητές Δημοτικού – Ποιους αφορά

Ρεύμα: Μικρή μείωση της τιμής του στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το φυσικό αέριο

Η Sora αποκαλύπτει πόσο αναποτελεσματικός είναι ο εντοπισμός deepfake

Τεστ προσωπικότητας: Διαλέξτε ένα μπουκέτο λουλουδιών και ανακαλύψτε ένα κρυφό χαρακτηριστικό σας
περισσότερα
14:14 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζια» ομερτά για να προστατεύσουν τους δικούς τους, «Φραπέδες» και «Χασάπηδες»

«Δυστυχώς, δεν προκαλεί καμία έκπληξη η σημερινή άρνηση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτρο...
14:03 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κυβερνητικές πηγές: Χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση

«Χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει...
13:46 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΠΑΣΟΚ: Συνειδητή επιλογή συγκάλυψης η μη άμεση κλήτευση Ξυλούρη και Σεμερτζίδου

«Είναι πλέον προφανές ότι η μη άμεση κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη και της Πόπης Σεμερτζίδου, δ...
13:18 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις παρελάσεις: Η καλύτερη απάντηση των πολιτών – Γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα

«Οι πολίτες δίνουν την καλύτερη απάντηση και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς