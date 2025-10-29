Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζια» ομερτά για να προστατεύσουν τους δικούς τους, «Φραπέδες» και «Χασάπηδες»

«Δυστυχώς, δεν προκαλεί καμία έκπληξη η σημερινή άρνηση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής να επικαιροποιηθεί άμεσα ο κατάλογος των μαρτύρων», τόνισαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι «προκειμένου να προστατεύσει τα δικά της παιδιά, αρνείται να τα καλέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, όπως είχε ζητήσει η αντιπολίτευση από την πρώτη συνεδρίαση».

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «η ΝΔ αρνείται να καλέσει τον διαβόητο «Φραπέ» (κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη), διαχρονικό κομματάρχη της στην Κρήτη και συνδαιτυμόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Αυτόν που απευθυνόμενος στον κ. Στρατάκο, επί σειρά ετών Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωνε για την κα Τυχεροπούλου: “Αν την είχα σκοτώσει τώρα, θα ‘μουν έξω. Θα ‘χανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει”», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η “γαλάζια” πλειοψηφία ανερυθρίαστα προστατεύει και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρώην πολιτεύτρια και στέλεχος της ΝΔ, φανατική λάτρη των πολυτελών αυτοκινήτων, πρόσωπο που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο του “γαλάζιου” κυκλώματος λεηλασίας των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Και τα δύο αυτά πρόσωπα, όπως και άλλοι κρίσιμοι μάρτυρες, θα έπρεπε, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, να καταθέσουν άμεσα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, εφόσον βρεθούν υπό το καθεστώς του κατηγορούμενου».

«Φαίνεται, ότι η εντολή του Μαξίμου προς τους πρόθυμους βουλευτές της Εξεταστικής είναι συγκάλυψη του “γαλάζιου” σκανδάλου μέχρι τέλους, όσο και αν η κοινή γνώμη παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις πρακτικές μαφίας που επικράτησαν επί Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.