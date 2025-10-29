Βασίλης Μπισμπίκης: «Κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι- Ούτε θέλω την ταμπέλα του καλού παιδιού»

Βασίλης Μπισμπίκης
Φωτογραφία: bisbikis.vasilis/ Instagram

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για τον ρόλο που υποδύεται στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα» και απόσπασμα των δηλώσεών του στο «LIFO Talks» προβλήθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο ηθοποιός, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, είπε μεταξύ άλλων ότι «όλοι μέσα μας έχουμε όλες τις εκδοχές των συναισθημάτων και των προθέσεων που μπορεί να έχει ένας ρόλος. Οπότε εξάσκηση ήταν να βρω εγώ τις δικές μου εκδοχές που να ταίριαζαν σε αυτόν τον ρόλο».

«Ο ρόλος μου είναι ένας Έλληνας που μπορεί να ταιριάξει με πολιτικούς και επιχειρηματίες που δεν έχουν αξίες και φτάνει μέχρι τον τελευταίο Έλληνα», ανέφερε ο ίδιος.

Περιγράφοντας το πώς μπορεί ένας ηθοποιός να προσεγγίσει έναν ρόλο πριν τον υποδυθεί, ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε:

«Κακά τα ψέματα, κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι. Δεν χαρακτήρισα ποτέ τον εαυτό μου έτσι, ούτε θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του “καλού παιδιού” ή του αγίου. Όλοι εν δυνάμει μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν είναι ηθικά. Σαν ηθοποιός μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και κυνηγάς να πάρεις τη στιγμή».

