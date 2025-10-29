Γαλλία: Η συναίνεση ενσωματώνεται στον ορισμό του βιασμού στον ποινικό κώδικα

Enikos Newsroom

διεθνή

Παρίσι Γαλλία
Φωτογραφία: Unsplash.com

«Ιστορική εξέλιξη» για τη δημιουργία μίας «κουλτούρας της συναίνεσης»: το γαλλικό κοινοβούλιο ετοιμάζεται να επικυρώσει σήμερα μία σημαντική τροποποίηση του ποινικού κώδικα ενσωματώνοντας την έννοια της συναίνεσης στον ορισμό του βιασμού, λίγους μήνες μετά τη διεξαγωγή της δίκης του Μαζάν.

Στη δίκη αυτή που μετέτρεψε τη Ζιζέλ Πελικό, θύμα επί μία δεκαετία επαναλαμβανόμενων, οργανωμένων και συστηματικών βιασμών με θύτες τον σύζυγό της και μια πενηντάδα άλλων ανδρών, σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, η συναίνεση/συγκατάθεση κατέλαβε κεντρική θέση.

Με την ψηφοφορία αυτή, η Γαλλία εντάσσεται στην ομάδα των χωρών που έχουν τροποποιήσει τη νομοθεσία τους προς την κατεύθυνση αυτή. Ανάμεσά τους η Σουηδία, η Ισπανία ή η Νορβηγία.

Το γαλλικό ποινικό δίκαιο θα αποσαφηνισθεί περιλαμβάνοντας απερίφραστα την έννοια αυτή που άλλωστε είναι πανταχού παρούσα στη νομολογία.

«Σεξουαλική επίθεση συνιστά κάθε σεξουαλική πράξη για την οποία δεν υπάρχει συναίνεση». Αυτή θα είναι η διατύπωση του σχετικού γαλλικού νόμου, όταν η Γερουσία θα ψηφίσει επί του κειμένου δύο Γαλλίδων βουλευτών, της Μαρί-Σαρλότ Γκαρέν και της Βερονίκ Ριοτόν.

Η θετική ψήφος της Γερουσίας, όπως η αντίστοιχη στην Εθνοσυνέλευση την περασμένη εβδομάδα, είναι αναμφίβολη: η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και γερουσιαστών συμφωνεί με την τροποποίηση αυτή του ποινικού κώδικα.

«Είναι η ολοκλήρωση μακρού νομοπαρασκευαστικού έργου με τη συνεργασία ανάμεσα στην Εθνοσυνέλευση και της Γερουσία. Στο τέλος έχουμε ένα ξεκάθαρο και ευανάγνωστο κείμενο για την έννοια της συναίνεσης», λέει η γερουσιαστής Ελζά Σαλκ, εισηγήτρια του κειμένου στη Γερουσία.

Συναίνεση «προαπαιτούμενη και ανακλητή»

Το νομοθετικό αυτό κείμενο «στέλνει ένα μήνυμα στην κοινωνία μας. Περνάμε συλλογικά από την κουλτούρα του βιασμού στην κουλτούρα της συναίνεσης», λέει η Βερονίκ Ριοτόν.

«Οταν δεν είναι όχι, δεν σημαίνει ότι είναι ναι» και «όταν είναι ναι, θα πρέπει να είναι ένα πραγματικό ναι», συνόψισε από την πλευρά της η Μαρί-Σαρλότ Γκαρέν κατά τις τελευταίες συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση.

Οι δύο Γαλλίδες βουλευτές υποστηρίζουν την τροποποίηση του ποινικού κώδικα εδώ και έναν χρόνο, έπειτα από μακρά ενημερωτική εκστρατεία για το θέμα που συναντούσε μέχρι πρόσφατα σοβαρή αντίσταση ακόμη και από ορισμένες φεμινιστικές οργανώσεις.

Οι βασικοί φόβοι αφορούσαν τον κίνδυνο αντιστροφής της υποχρέωσης προσκόμισης αποδείξεων που θα υποχρέωνε τις μηνύτριες να αποδείξουν ότι δεν είχαν συναινέσει ή επίσης την πιθανή «συμβασιοποίηση» των σεξουαλικών σχέσεων μέσα από το νομοθετικό κείμενο.

Πλέον, η συναίνεση/συγκατάθεση θα ορίζεται σαφώς στον ποινικό κώδικα: «ελεύθερη και σαφής, εξειδικευμένη, προαπαιτούμενη και ανακλητή». «Αξιολογείται βάσει των συνθηκών. Δεν συνάγεται από μόνη τη σιωπή ή μόνο από την απουσία αντίδρασης του θύματος», ορίζει το κείμενο.

«Δεν υπάρχει συναίνεση αν η πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα διαπράχθηκε με βία, εξαναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό, όποια και αν είναι η φύση τους», εξηγείται στο κείμενο που επαναλαμβάνει εδώ προϋπάρχοντα στον νόμο κριτήρια.

Το νομοσχέδιο υποστηρίζεται και από τη γαλλική κυβέρνηση.

«Παρέκβαση…»

Μόνο η γαλλική ακροδεξιά αντιτίθεται στο νομοσχέδιο στο γαλλικό κοινοβούλιο: ο Εθνικός Συναγερμός κατήγγειλε «άνευ προηγουμένου ηθική και νομική παρέκβαση».

«Οι δικηγόροι θα πρέπει στο εξής να ανατέμνουν όχι πλέον τη βιαιότητα του ενόχου, αλλά τις κινήσεις, τις λέξεις, τη σιωπή του προσώπου που δηλώνει θύμα», σύμφωνα με την βουλευτή του Εθνικού Συναγερμού Σοφί Μπλαν.

Η Εθνική Ομοσπονδία Ενημερωτικών Κέντρων για τα Δικαιώματα των Γυναικών και των Οικογενειών επισημαίνει από την πλευρά της την ανάγκη αυτή η ιστορική εξέλιξη να συνοδευθεί από «πραγματική εκπαίδευση στη συναισθηματική, διαπροσωπική και σεξουαλική ζωή» και την εκπαίδευση των δικαστικών, των αστυνομικών και των χωροφυλάκων.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ενισχύονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία

Η θεραπεία που αντιμετωπίζει πέτρες στα νεφρά και ουρική αρθρίτιδα ίσως να κρύβεται στα… φίδια – Τι έδειξε νέα μελέτη

Στην Αθήνα η πρόεδρος της νέας ευρωπαϊκής υπερ-αρχής για το ξέπλυμα χρήματος – Οι συναντήσεις και ο ρόλος της AMLA από το 2...

Φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας – Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ενέργειας

Τι σημαίνει η φράση «τα καλά και συμφέροντα» και από πού προέρχεται

Τα ηλεκτρικά σήματα αποκαλύπτουν μαγνητικά κύματα σπιν – Νέα παρατήρηση
περισσότερα
11:16 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Μπριζίτ Μακρόν: Τι είπε η κόρη της για τον σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό της – «Ρωτούσαν τα εγγόνια της για το φύλο της γιαγιάς τους»

Σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες, με αναστολή, και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ, ...
10:38 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κίνα: Το Πεκίνο επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Σι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ αύριο στη Νότια Κορέα

Η Κίνα επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συναντήσει τον Αμερικανό ομόλ...
10:29 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία τέθηκε ξανά σε ισχύ μετά τις επιδρομές στη Γάζα

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας τέθηκε ξανά σε ισχύ, έπει...
09:47 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ: Τι αλλάζει στα σχέδια της Τουρκίας

Μετά την ήττα της Χεζμπολάχ η κυβέρνηση του Λιβάνου ξεμπλοκάρει την επικύρωση της παλαιότερης ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς