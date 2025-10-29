Δεσποτόπουλος στον Realfm 97,8 για Eurofighter: «Η Τουρκία πάει αναγκαστικά σε μία παλιά λύση – Δεν είναι επιτυχία που δεν μπορεί να αγοράσει F-35»

Για την αγορά μαχητικών Eurofighter από την Τουρκία και την συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Λίβανο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μίλησε ο διεθνολόγος, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8.

«Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι το πώς κάποιες ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν την Τουρκία. Την βλέπουν προφανώς σαν μία μεγάλη αγορά που υπερπηδά τις ελληνικές ανησυχίες για τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Για μένα βλέπουν κοντόφθαλμα. Δεν μπορούν να δουν ότι η Τουρκία είναι μία απειλή όχι μόνο για τον ελληνισμό Ελλάδας και Κύπρου αλλά για όλη την Ευρώπη και τα κοιτάνε πολύ οικονομικά. Η αλήθεια είναι ότι το Eurofighter όδευε και πιθανά να οδεύει και πάλι προς τη λήξη του. Θέλω να πω οι ίδιοι οι Ιταλοί που είναι στη σύμπραξη των Eurofighter αγοράζουν πια F-35. Δεν είναι το μέλλον τα Eurofighter. Είναι Plan B για την Τουρκία διότι δεν μπορεί να πάρει τα F-35», τόνισε ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.

Και συνέχισε: «Το ότι η Τουρκία καταφέρνει να αγοράσει αεροσκάφη, ένα μεγάλο κράτος 80 εκατομμυρίων, δεν θα πρέπει εμείς να το βλέπουμε σαν μία εθνική ήττα δική μας. Δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα, δυστυχώς, να επιβάλουμε την δική μας πολιτική απολύτως στις ευρωπαϊκές χώρες έναντι της Τουρκίας».

Σε ερώτηση αν με την αγορά ανοίγει η «πόρτα» του προγράμματος SAFE στην Τουρκία ο διεθνολόγος τόνισε ότι «δεν μπορεί να το ανοίξει για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί υπάρχει το ελληνικό βέτο και επίσης δεν θα το επιτρέψουν οι ίδιες οι χώρες αυτές. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει πρόσβαση στο SAFE θα μπορούσε μέσω ενός ευρωπαϊκού ΑΦΜ αλλά θα έπρεπε στο ευρωπαϊκό αυτό ΑΦΜ να παραδώσει τα σχέδια και τα δικαιώματα χρήσης και ενώ ξεκίνησε με την Piaggio ως όχημα προκειμένου να μπορέσει τα περίφημα Bayraktar, τα drones της, να τα χρηματοδοτήσει μέσα από τον προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό τελικά δεν τα κατάφερε. Δεν προχώρησε ακριβώς λόγω των δικλείδων ασφαλείας του SAFE».

«Το ότι Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία θα συνεργαστούν με την Τουρκία για τα Eurofighter, θα της δώσουν να παράξει και αυτή κάτι από τα Eurofighter δείχνει μία εμβάθυνση στον αμυντικό τομέα μεταξύ των χωρών αυτών και της Τουρκίας -δεν έχουμε δηλαδή μόνο το SAFE έχουμε και τις διμερείς συνεργασίες- κάτι το οποίο για εμένα είναι πάρα πολύ προβληματικό», σημείωσε ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.

«Σε έναν κόσμο που οδεύει προς τα F-35 το Κατάρ πουλάει τα προηγούμενα αεροσκάφη του τα Eurofighter ακόμη και η Ιταλία πάει στα F-35. Η Γαλλία έχει φύγει στην ουσία έχει εξελίξει τα Eurofighter στα Rafale. Η Τουρκία πάει αναγκαστικά σε κάτι που είναι μία παλιά λύση, αξιόπιστη λύση, σημαντική λύση, αλλά δεν είναι επιτυχία για την Τουρκία που δεν μπορεί να αγοράσει F-35», είπε ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.

Παράλληλα χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη» την συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Λίβανο για την οριοθέτηση ΑΟΖ. «Καταρρέει μία προσπάθεια των Τούρκων οι οποίοι ήθελαν να φτιάξουν ένα νέο Μνημόνιο αλά τούρκα μεταξύ Λιβάνου και Τουρκοκυπρίων. Μία πολύ καλή εξέλιξη που θα απελευθερώσει και δυνατότητες για την Κυπριακή Δημοκρατία», υπογράμμισε ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.